Nicuşor Dan speră să fie candidatul dreptei, dar consideră că are şanse şi fără susţinerea PNL

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, îşi doreşte să fie susţinut de partidele de dreapta pentru un nou mandat, dar apreciază că are şanse de câştig şi în varianta în care liberalii vor avea un candidat propriu.

Întrebat dacă are vreo şansă să câştige un nou mandat la Primăria Capitalei în cazul în care PNL va susţine un candidat propriu, Nicuşor Dan a răspuns afirmativ. Pe de altă parte, a admis că în 2024 se repetă contextul din 2016 şi 2020, în care candidatul PSD are „prima şansă”, dacă partidele de dreapta nu se unesc.

„Eu cred că da, pentru că, în puţinele sondaje pe care le-am văzut, pe multe variante în care PNL vine cu candidat propriu, o parte a electoratului PNL merge către mine”, a spus Nicuşor Dan, pentru Euronews.

El a menţionat că, potrivit sondajelor, alegătorii PNL din Bucureşti „îşi doresc mai degrabă o alianţă de dreapta” decât o alianţă PSD-PNL. Nicuşor Dan a mai precizat că în Consiliul General există "o colaborare foarte bună administrativă" între USR, PNL şi PMP.

„Sunt optimist că o să existe înţelepciunea pentru un candidat comun de dreapta în 2024”, a adăugat el.



Edilul general a mai spus că îşi doreşte un nou mandat, pentru a continua proiecte precum: semaforizarea inteligentă, reabilitarea liniilor de tramvai, trenul metropolitan, potrivit sursei citate de Agerpres.



„Suntem în aceeaşi paradigmă în care am fost în 2020 şi în 2016, în care avem un candidat PSD care are prima şansă, dacă dreapta nu se uneşte. Aceasta este ecuaţia. În 2020 a fost foarte dificil. Am fost acolo şi am avut discuţii nenumărate. Până la 4.00 dimineaţa, una dintre ele. Dar reprezentanţii partidelor de dreapta au ascultat ce spunea publicul lor: «Ne-am săturat de PSD», «Ne-am săturat de spoială, vrem lucruri serioase, veniţi cu candidaţi comuni». Şi au făcut asta. Eu sunt optimist că, fiind în acelaşi scenariu în 2024, vom avea o aceeaşi decizie şi că va exista un singur candidat pe partea dreaptă. Şi mi-aş dori foarte mult să fiu eu”, a afirmat Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan