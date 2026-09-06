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Nicușor Dan a convocat, luni, Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Care sunt temele de pe agendă

Data publicării:
Ședință CSAT
Ședință CSAT. Foto: presidency.ro
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Președintele României a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, luni, 7 septembrie, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, potritiv Administrației Prezidențiale. Pe agendă se află planul de înzestrare al Armatei 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

Administrația Prezidențială informează că pe ordinea de zi se află: planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, programul Armata României 2044, și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13.08.2026.

De asemenea, membrii CSAT vor analiza și termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

Totodată, Administația Prezidențială punctează că în cadrul ședinței vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Editor : Andreea Rubica

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