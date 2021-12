„Deși eram în România, m-am simțit ca în Siria”. Este mărturisirea făcută pentru presa din Italia de jurnalista Lucia Goracci, agresată de familia Șoșoacă. Aceasta a povestit în detaliu ce s-a întâmplat la București.

„Soțul senatoarei Șoșoacă i-a șoptit translatoarei noastre la ureche – cel care apoi m-a atacat - i-a șoptit: Uite ce-o să fac cu toți patru, vă arunc pe fereastră”, a povestit ea.

Întoarsă în Italia, jurnalista agresată de familia Șoșoacă a povestit pentru postul Rai Uno momentele prin care a trecut în biroul senatoarei. Lucia Goracci a mărturisit că au fost clipe prin care nu credea că va trece în România.

„Lucrurile au evoluat într-un crescendo grotesc, când am fost sechestrați, apoi când eu am reușit să scap, tot acel timp în care nu am știut ce se întâmplă cu cei trei colegi ai mei aflați înăuntru”, a spus ea.

Jurnalista italiană acuză poliția română că, în loc să o apere pe ea și pe colegii săi, agenții i-au ținut la secție fără motiv, unde i-au percheziționat în căutare de arme și droguri.

„Este paradoxal. Mai întâi, acea tentativă de manipulare a dovezilor. Acest video postat de senatoare arată foarte clar cum, ținându-mă, polițistul a facilitat într-o anumită măsură agresiunea, agresarea mea de către soțul senatoarei”, a spus Goracci.

Scandalul creat de Diana Șoșoacă a provocat o furtună mediatică în Italia și a dus la intervenția Ministerului de Externe din această țară, care a cerut lămuriri guvernului de la București.

Poliția Română a dat explicații după ce jurnalista italiană a reclamat că ea și colegii ei au fost percheziționați fără motiv. Diana Șoșoacă i-a acuzat că au droguri la ei și că i-au furat acte din birou.

„Apelanta a precizat că formulează plângere penală împotriva jurnalistei din Italia pentru săvârșirea mai multor infracțiuni și că e posibil ca jurnaliștii să-i fi sustras documente ce se aflau în birou și a menționat de asemenea faptul că asupra jurnaliștilor se află droguri. Având în vedere aspectele menționate, în conformitate cu procedurile legale în vigoare polițiștii aveau obligația și au efectuat un control corporal sumar, precum și al bagajelor, control în urma căruia nu au fost identificate bunurile sesizate ca fiind sustrase, și nici substanțe interzise, așadar acuzațiile erau nefondate”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan.

Editor : M.B.