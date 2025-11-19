Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10% bagă conducerea PSD în ședință. Ce excepții vor social-democrații

Social-democrații intră în ședință după ce liderii Coaliției au discutat împreună tăierile din administrația centrală, dar s-au înțeles separat. Varianta inițială prevedea o tăiere cu 10% a bugetului pentru salarii în toate instituțiile însă în ședințele liderilor s-au cerut primele excepții: militarii și profesorii. A fost momentul în care PSD a transmis că, în acest caz, exceptați ar trebui să fie și medicii, altfel nu poate susține pachetul.

Ședința conducerii PSD (Biroul Permanent Național) începe la 14:30, iar potrivit informațiilor Digi24.ro, social-democrații se pregătesc să anunțe că se opun tăierilor salariale pentru medici, profesori, polițiști și militari.

Mișcarea PSD vine după ce liderii Coaliției au discutat să taie cheltuielile din administrația centrală cu 10%, dar nu s-au înțeles până la capăt de la ce capitole și cum să se aplice măsura.

Social-democrații ar fi propus în ședințele de la Palatul Victoria să se aplice o tăiere cu 10% pentru cheltuielile generale ale instituțiilor, astfel încât fiecare să aleagă de unde face economii și fără ca vreo instituție sau vreun minister să fie exceptat.

La fel ca în cazul tăierilor din primării, premierul Ilie Bolojan și-ar fi dorit ca reducerea de cheltuieli să se facă de la capitolul salariilor, astfel încât să existe o reducere de 10% a cheltuielilor cu angajații. Scenariul ar fi fost agreat în cele din urmă, până când au apărut primele excepții și, implicit, noi tensiuni între liderii Coaliției. Ionuț Moșteanu, vicepremier și ministru al Apărării, s-a opus tăierilor pentru militari. La rândul său, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a insistat să nu se taie nici de la Educație.

În acel moment, social-democrații au insistat că dacă tot vor exista excepții, atunci și Sănătatea (portofoliu condus de social-democrați) să fie exceptată. Inițial, Sorin Grindeanu ceruse să nu existe nicio exceptie: dacă tot se fac tăieri, atunci să se facă de la toată lumea.

„Sorin a fost păcălit”

Voci din conducerea PSD spun că Sorin Grindeanu, președintele partidului, a fost păcălit în timpul negocierilor din Coaliție, pentru că ar fi acceptat acest al doilea scenariu de tăiere a cheltuielilor salariale. Este motivul pentru care conducerea PSD urmează să decidă ce va accepta și, mai ales ce nu va accepta la capitolul reformei administrației centrale.

Până când liderii Coaliției vor decide cumva arăta proiectul final, sindicatele din Sănătate și Educație amenință inclusiv cu greva generală dacă le sunt tăiate salariile, în timp ce angajații Parlamentului au protestat ieri pe holurile Legislativului.

Citește și: Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de salarii. Ministrul Dezvoltării îi asigură că nu vor fi afectați

Editor : A.G.