Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei neagă „că ar fi desfășurat activități legate de dezvoltarea, producția sau acumularea de arme biologice”, după ce Tulsi Gabbard, directoarea serviciului de informații naționale al Statelor Unite, care se pregătește să-și părăsească postul, a afirmat că printre „120 de laboratoare de cercetare biologică din peste 30 de țări se află instituții din Ucraina, potențial amenințate de conflictul ruso-ucrainean. (…) Multe dintre aceste laboratoare de biologie finanțate de guvernul american desfășoară în prezent sau au desfășurat în trecut cercetări care utilizează agenți patogeni periculoși și extrem de contagioși.”

„Cooperarea dintre Ucraina și Statele Unite în domeniul biosecurității vizează de mulți ani exclusiv consolidarea capacităților sistemului de sănătate publică, a supravegherii epidemiologice, a diagnosticării de laborator, a biosecurității și a biosiguranței. Este vorba de activități civile obișnuite, conforme cu normele și practicile sanitare internaționale și fără legătură cu obiective militare”, afirmă Kievul.

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Instituţiile de laborator care au participat la programele relevante de asistenţă tehnică internaţională sunt laboratoare de diagnostic, ştiinţifice sau de referinţă ale sistemului de sănătate publică, medicină veterinară sau ale altor instituţii ştiinţifice, precizează Ministerul Sănătății din Ucraina.

„Acestea nu sunt, în principiu, destinate şi nu ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea de arme biologice sau pentru efectuarea de cercetări menite să creeze agenţi patogeni cu proprietăţi periculoase sporite”, a subliniat Ministerul Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii din Ucraina arată, de asemenea, că prezenţa probelor de agenţi patogeni în laboratoare nu este un fenomen excepţional sau neobişnuit. Astfel de probe sunt utilizate în întreaga lume pentru diagnosticare, supraveghere epidemiologică, cercetări ştiinţifice şi reacţia la focare de boli infecţioase.

„Ucraina rămâne dedicată principiilor transparenţei, cooperării internaţionale şi consolidării sistemului global de securitate biologică. Considerăm că este important să ne bazăm pe rezultatele consultărilor internaţionale deja desfăşurate şi pe fapte verificate, şi nu pe presupuneri sau interpretări ale unor aspecte izolate ale programelor de asistenţă tehnică internaţională”, a transmis ministerul.

Gabbard a „dezvăluit” vineri date care ar indica o finanţare îndelungată de către guvernul SUA a peste 120 de „laboratoare biologice” în mai multe ţări, inclusiv în Ucraina.

În declaraţia sa, şefa demisionară a spionajului american afirmă că printre astfel de obiective, unde se desfăşoară presupuse cercetări asupra agenţilor patogeni biologici, în special a celor periculoşi, se află şi laboratoare din Ucraina, care ar putea „fi ameninţate de războiul de lungă durată dintre Rusia şi Ucraina”.

Este de remarcat faptul că pe „harta” unde ar fi marcate „laboratoarele biologice”, biroul lui Gabbard a indicat o poziţie incorectă a oraşului Kiev şi a marcat unul dintre oraşe ca fiind „Cherniv”, în loc de, probabil, Cernăuţi. De asemenea, „harta” indică faptul că Ucraina ar avea „laboratoare biologice” şi în Crimeea ocupată de Rusia, precum şi în Transcarpatia.

La începutul lunii ianuarie, Donald Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din 70 de organizații, convenții și tratate internaționale care, în opinia sa, contravin intereselor țării, printre care și Centrul de Știință și Tehnologie din Ucraina, care, potrivit Rusiei, „desfășura cercetări privind armele biologice”.

La începutul războiului, Moscova a susținut în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că a descoperit în Ucraina o rețea de laboratoare specializate în arme bacteriologice, susținute de Statele Unite. Laboratoarele ucrainene au fost sprijinite financiar de Statele Unite, un parteneriat născut în 1993 în contextul luptei împotriva proliferării armelor de distrugere în masă în spațiul post-sovietic.

Editor : M.C