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Coreea de Nord: „Denuclearizarea” este o chestiune încheiată definitiv

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Liderul nord-coreean Kim Jong Un. Sursa foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a declarat, duminică dimineaţă, că denuclearizarea țării este o chestiune încheiată definitiv. Phenianul a condamnat totodată recentele discuţii privind descurajarea nucleară dintre SUA şi Coreea de Sud.

„Retorica fără sens a SUA şi a forţelor sale vasale împotriva RPDC şi cooperarea în vederea reprezentării unei ameninţări nucleare la adresa acesteia nu pot afecta niciodată poziţia ireversibilă a RPDC ca stat cu arme nucleare”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Coreei de Nord într-o declaraţie difuzată de agenţia de presă de stat KCNA, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

„Denuclearizarea este o chestiune definitivă şi ireversibilă”, se arată în comunicat.

Săptămâna trecută, oficialii americani şi sud-coreeni au discutat despre consolidarea descurajării nucleare şi a pregătirii militare în faţa programului de armament în plină expansiune al Coreei de Nord, în cadrul unor discuţii desfăşurate la Seul sub egida Grupului consultativ nuclear (NCG).

 

Editor : B.P.

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