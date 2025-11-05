Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară

Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an, potrivit unor surse Digi24.ro. Scopul acestei angajări ar fi fost ca fostul candidat la prezidențiale să argumenteze în fața instanței că lucrează în Viena, ca să poată părăsi țara, potrivit acelorași surse. Surse judiciare au explicat, pe larg, modul de lucru al unei rețele de influență coordonate de un general SIE în retragere și din care ar face parte doi afaceriști, unul care locuiește în Austria și altul în România.

În prezent, Călin Georgescu se află sub control judiciar, astfel că are interdicție de a ieși din România.

Rețeaua care l-ar fi ajutat pe Georgescu ar fi coordonată de un general SIE în rezervă, Nicolae Iană, iar din ea ar mai face parte doi afaceriști, Dănuț Hanț Constantin (domiciliat în Viena, potrivit surselor deschise) și Silviu Pîrvu-Ularu.

Cei doi din urmă sunt urmăriți penal de DNA în dosarul de trafic de influență în care este vizat un om de afaceri din Vaslui, potrivit surselor judiciare.

„I-a făcut hârtie că e așteptat la servici în Austria”

Surse judiciare au explicat pentru Digi24.ro că, din interceptări ar reieși ajutorul pe care această rețea l-ar fi oferit lui Călin Georgescu, pentru a scăpa de interdicția de a ieși din țară.

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, este o interceptare în care Silviu Ularu descrie modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl scape pe Călin Georgescu de interdicția de a părăsi țara, potrivit surselor Digi24.ro.

Din aceeași discuție interceptată de procurori reiese că Dănuț Hanț Constantin și-ar fi dorit să se asocieze cu Călin Georgescu într-o companie de consultanță pe probleme financiare, potrivit surselor citate.

„Au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte .... cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting! Da, asta pe România și aia pe Austria și ... partener direct”, este un alt fragment din interceptarea obținută de Digi24.ro.

Digi24.ro a încercat să ia legătura cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, pentru a comenta informațiile prezente în acest articol.

Dănuț Hanț Constantin, domiciliat în Austria, și Silviu Ularu Pîrvu, domiciliat în România, figurează drept acționari la compania românească Profesional Consulting Q24 SRL, la care vom reveni.

În 2016, Constantin Hanț era prezentat în cadrul unui eveniment din Viena drept un om de afaceri „cunoscut pentru implicarea sa financiară în păstrarea culturii române la Viena, a tradițiilor și obiceiurilor în comunitățile românești din Austria”.

Numele lui apare și pe un site oficial al MAE drept câștigătorul unei sume de 30.000 de lei pentru proiectul „Diaspora Română”, în anul 2015. Apare drept reprezentant al Revistei Diaspora .

Potrivit datelor deschise, Dănuț Constantin Hanț și Silviu Ularu, pe lângă Profesional Consulting Q24 SRL, mai sunt parteneri de afaceri în Ro-Uk Impex SRL și Sky Global Solution SRL, dar și în companii din Republica Moldova.

Grupul ar fi coordonat de un general SIE în rezervă

Surse judiciare au explicat pentru Digi24.ro că omul de afaceri Fănel Bogoș ar fi încercat, apelând la mai multe rețele formate din oameni care susțin că au influență la nivel înalt, să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui.

Potrivit surselor Digi24.ro , Bogoș ar avea mai multe ferme în Vaslui, iar în urma controalelor s-ar fi descoperit focare de salmonela în rândul puilor pe care firmele lui Bogoș i-ar vinde.

Astfel, Bogoș ar fi încercat să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui pentru a-și putea continua activitatea, fără să aibă probleme legale.

O astfel de rețea ar fi fost cea în care se regăsesc Constantin Dănuț Hanț și Silviu Ularu, dar și un jurnalist, potrivit surselor Digi24.ro. Acest grup ar fi coordonat de Nicolae Iana.

„El nu... nu are putere acolo la...zona asta... generalul (n.r. Nicolae Iana). Că fiecare sunt pe alte zone. Ați înțeles? Noi suntem mai mulți”, i-ar fi spus Constantin Dănuț Hanț lui Fănel Bogoș.

Acest grup ar susține că are influență în sistemul juridic și ar putea „fabrica” dosare penale, în paralel cu postarea unor articole denigratoare în mediul online.

În acest caz, grupul Iana - Hanț - Ularu ar fi trebuit să îl facă pe directorul DSVSA Vaslui să demisioneze din funcție, după ce l-ar fi amenințat cu fabricarea unor dosare penale la DNA.

„Nu-l lăsăm pe ăsta până nu-i facem dosar penal acuma. Știi? Să se învețe minte. Știi? (...) Că dacă-l lași așa, mai revine după aceea, știi?”, este un alt fragment din interceptări, obținut de Digi24.ro.

Pentru a interveni în acest caz, firma afaceristului din Vaslui ar fi încheiat cu Professional Consulting Q24 două contracte de consultanță, în valoare de 100.000 și 101.986 de lei, potrivit surselor judiciare.

Cum ar funcționa rețeaua Iana - Hanț - Ularu

Procurorii DNA au anchetat în detaliu modul în care funcționează, în general, grupul Iana - Hanț - Ularu.

Aceștia ar avea relații în interiorul ANAF și ar primi informații despre societăți comerciale care se află în dificultate.

„Am vorbit cu fata care lucră la Finanțe în .. în Vâlcea! Știi?. Eu i-am zis nu, zic, stai liniștită că dacă e, intervenim să nu .. nu te dea afară sau să te lase acolo unde ești, dar ea era foarte bună că îmi dădea tot timpul... cum se numește, diferite lucruri, conturi”, este un fragment dintr-o discuție purtată de Constantin Dănuț Hanț și Silviu Pîrvu Ularu, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro.

Ulterior, aceștia i-ar aborda pe reprezentanții companiilor și, contra cost, ar oferi acces la relațiile pe care susțin că le-ar avea, după cum au mai explicat surse judiciare. Sumele cerute de aceștia ar ajunge până la 500.000 de euro.

„Ăla de la Timișoara trebuie prima dată să treacă pe la tine, semnează contract 30% din suma totală ca să-l ajutăm și după aceea facem următorul pas. Știi?”, este un alt fragment din care reiese”, este o indicație ce ar fi fost trasată de Dănuț Hanț lui Silviu Ularu, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro.

