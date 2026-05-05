Oana Gheorghiu: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”. Mesaj după căderea Guvernului

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis, marți, că în mandatul ei alături de Ilie Bolojan a susținut măsuri pentru „decăpușarea companiilor publice”, eliminarea privilegiilor, digitalizare și debirocratizare și a adăugat că „a aprins lumina” în Guvern, iar reformele începute trebuie continuate.

„Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”, a scris Oana Gheorghiu, marți pe Facebook.

Vicepremierul a subliniat că fiecare măsură adoptată a vizat responsabilizarea statului.

„Fiecare pas pe care l-am făcut în Guvern a fost în direcția unui stat cu adevărat responsabil în fața românilor: pentru decăpușarea companiilor publice, pentru eliminarea privilegiilor și a băieților deștepți, pentru pașii făcuți spre digitalizare și debirocratizare”, a declarat Gheorghiu.

Ea a precizat că a primit numeroase mesaje de susținere din partea cetățenilor.

„Am primit zeci de mii de mesaje de susținere din partea voastră. Vă sunt recunoscătoare pentru toată încrederea pe care mi-ați transmis-o. Ea mi-a dat curajul să nu renunț la această luptă”, a mai spus aceasta.

Oana Gheorghiu a susținut că Executivul a reușit să guverneze în ciuda opoziției politice.

„Am demonstrat că țara asta se poate guverna cu responsabilitate, în ciuda opoziției constante și a piedicilor puse în fața noastră de către politicienii puși pe prăduirea banului public”, a afirmat vicepremierul.

Ea a adăugat că nu a urmărit ocuparea unei funcții publice.

„În niciun moment al carierei mele nu am urmărit să ocup vreo funcție publică sau privată. Am căutat mereu să fac bine pentru ceilalți, iar în Guvern am servit cu onoare și smerenie”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

În final, vicepremierul a transmis că va continua lupta pentru reforme.

„Indiferent ce rezervă viitorul, am aprins lumina și, alături de toți oamenii cinstiți din această țară, voi lupta cu toată încrederea nu doar ca această lumină să rămână aprinsă, ci și ca ea să lucească tot mai tare și tot mai tare. Acesta este doar începutul. Vă mulțumesc”, a conchis Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a vorbit despre aprinderea luminii în cămără, în contextul în care pe 17 aprilie Ilie Bolojan a declarat că măsura privind vânzarea de pachete de acțiuni la companiile de stat este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în ultimele luni.

Premierul PNL, care a fost demis prin moțiunea de cenzură a PSD-AUR, a susținut atunci că, după ce „a deschis cămara statului”, a descoperit „niște șobolani care rod proviziile” și interese deranjate de reforme. El a adăugat că, în fața criticilor, „întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice, dar trebuie să vedem problemele de fond”.

Biroul Politic Național al PNL a decis, marți seară, trecerea în opoziție, într-o ședință care a durat peste patru ore și care nu a fost lipsită de momente tensionate și reproșuri. Ilie Bolojan a declarat după BPN că, prin decizia de a trece în opoziție, partidul demonstrează că este un partid „cu demnitate”.

Editor : Ana Petrescu