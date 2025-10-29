Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretul de numire în funcția de viceprim-ministru a Oanei Clara Gheorghiu, anunță Administrația prezidențială. Decretul a fost trimis miercuri după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasiu.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare și copreședintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”, arată un comunicat de presă al Guvernului.

Pe 29 iulie, premierul Ilie Bolojan a informat că va prelua interimar, până la numirea unui nou vicepremier, responsabilităţile privind reforma companiilor de stat.

Pe 27 iulie, Dragoş Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de vicepremier, precizând că nu mai poate să accepte „să fie denigrat şi în acest fel să decredibilizeze imaginea Guvernului”, după ce în presă au apărut informaţii că, în calitate de om de afaceri, a dat mită, timp de 8 ani, către un funcţionar al ANAF.

Potrivit unei decizii a Guvernului, Dragoş Anastasiu (independent) coordona procesul de elaborare şi aviza proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice. De asemenea, Anastasiu avea ca atribuţii să avizeze proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În 30 aprilie, pe când Ilie Bolojan era președinte interimar al României, a numit-o pe Oana Gheorghiu ca reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

Marți, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut lui Ilie Bolojan să retragă propunerea pentru ocuparea funcției de vicepremier de către Oana Gheorghiu. Liderul social-democrat și-a motivat cererea prin dorința de a evita „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic” și a cerut ca PSD să fie consultat în astfel de decizii. În luna februarie, după celebra dispută din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu a spus despre cei doi lideri americani că sunt „doi golani”.

Miercuri dimineață, Oana Gheorghiu a reacționat la acuzele lui Sorin Grindeanu, subliniind că postările despre Donald Trump au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate „într-un context emoţional foarte încărcat”.

În 2019, Ambasada SUA în România a premiat-o pe Oana Gheorghiu, alături de alte șase românce, în cadrul demersului anual intitulat „Femei curajoase din întreaga lume”. Atunci, ea a primit premiul alături de partenera sa din proiectul „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu.

„Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu au dat dovadă de un curaj, un devotament şi o perseverenţă extraordinare în eforturile neînfricate de a oferi speranţă copiilor care înfruntă cancerul şi familiilor lor. Prin Asociația Dăruiește Viața, Carmen şi Oana au reuşit un lucru aproape imposibil: au strâns donaţii de peste 26.000.000 de euro de la peste 1.800 de companii şi 260.000 de donatori individuali pentru a realiza planurile pentru şi a construi un spital de oncologie pediatrică, primul spital nou din România în peste trei decenii”, se arăta în argumentul reprezentanței diplomatice a Statelor Unite ale Americii la București.

