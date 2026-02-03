Oana Țoiu, discuții în SUA despre securitate și investiții în apărare. Cui i-a lansat ministrul „o invitație de a vizita România”

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a avut marți o întrevedere, în cadrul vizitei sale în Statele Unite, cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților. Discuțiile au vizat securitatea regională, investițiile în industria de apărare și consolidarea parteneriatului strategic româno-american, prilej cu care oficialul român a lansat o invitație de a vizita România în 2026. „Suntem recunoscători pentru sprijinul continuu al Congresului pentru securitatea Mării Negre și a flancului estic”, a transmis Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a avut un „schimb de opinii interesant” la Washington cu congresmanul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților, subliniind relația strânsă dintre cei doi și legăturile solide dintre România și statul Alabama.

„Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO”, a declarat Oana Țoiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit ministrului român de Externe, discuțiile au vizat situația actuală de securitate.

„Dialogul s-a concentrat pe situația securității și pe importanța creșterii investițiilor comune în industria de apărare pentru a spori capacitatea de livrare. Vedem oportunități pentru noi facilități de producție și întreținere în SUA și România. Suntem recunoscători pentru sprijinul continuu al Congresului pentru securitatea Mării Negre și a flancului estic”, a transmis ministrul de Externe.

„Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american și am transmis invitația de a vizita România în 2026, pentru a crește componenta economică a parteneriatului nostru strategic”, a adăugat Oana Țoiu.

Miercuri, 4 februarie, aceasta va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la invitația secretarului de stat american Marco Rubio. În drum spre SUA, șefa diplomației române a transmis pe X că întrunirea „este un pas esențial pentru promovarea autonomiei strategice a sectoarelor economice cheie”.

Vizita de lucru în Washington are loc în perioada 3 - 6 februarie.

Editor : C.A.