NATO a început planificarea misiunii de consolidare a securităţii în Arctica

NATO a început activitatea de planificare a misiunii pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice, citat de AFP şi Reuters.

„Este în desfăşurare planificarea pentru o activitate de vigilenţă sporită a NATO, numită Santinela Arctică”, a spus colonelul Martin O'Donnel, purtător de cuvânt al Comandamentului suprem al forţelor aliate în Europa (SHAPE).

El a confirmat astfel o informaţie ce fusese difuzată de săptămânalul german Der Spiegel.

„Această activitate va consolida şi mai mult postura NATO în Arctica şi Marele Nord”, a adăugat Martin O'Donnel, fără a oferi alte detalii despre natura activităţii de planificare.

Această misiune a NATO, pe modelul celor lansate în Marea Baltică sau pe frontul oriental al Alianţei, este una dintre opţiunile evocate pentru a consolida securitatea în Arctica, unul din motivele pentru care preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să anexeze Groenlanda.

Liderul de la Casa Albă a afirmat totuşi că renunţă la preluarea prin forţă a insulei arctice, teritoriu autonom din componenţa Danemarcei, ţară membră a NATO.

Ameninţările lui Trump referitoare la Groenlanda au provocat una din crizele cele mai grave din istoria Alianţei Nord-Atlantice, de la crearea organizaţiei în 1949.

În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, preşedintele american a indicat că a elaborat un „cadru” în vederea unui acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Puţine detalii despre conţinutul acestui cadru au fost dezvăluite.

