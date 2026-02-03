Live TV

Video Transplant total de față, reușit în Spania, de la un donator care a cerut eutanasia. Operație de 24 de ore, cu 100 de medici

Data actualizării: Data publicării:
femeie transplant fata
Foto: Captură Digi24

Premieră mondială în Spania: medicii au realizat un transplant total de față de la o femeie care a ales eutanasierea. Beneficiară a fost o persoană a cărei față fusese grav afectată de o bacterie. Operația a fost una de o complexitate extraordinară - a durat 24 de ore și la ea au participat peste 100 de cadre medicale.

Carme, beneficiara transplantului: Îmi plăcea foarte mult să râd. Și acum râd, dar e un râs puțin ciudat.

Este o schimbare uriașă față de chinul prin care a trecut această femeie în ultimii doi ani. Din cauza unei mușcături de insectă, țesuturile faciale i s-au necrozat și a început coșmarul. N-a mai putut vorbi, mânca și i-a fost afectată vederea - așa că rezultatul de acum este cu atât mai uluitor.

Carme, beneficiara transplantului: Știu că voi fi bine, pentru că trebuie să fiu bine. Bineînțeles, acum vreau să pot să-mi mișc din nou fața normal, ca înainte.

Schimbarea radicală a fost posibilă prin dispariția unei alte vieți - cea a unei femei grav bolnave, care a ales eutanasierea. A fost un moment rar întâlnit, pentru că donatorul și primitorul trebuie să fie de același sex, să aibă aceeași grupă sanguină și dimensiuni similare ale capului.

Citiți și:
FOTO. În urmă cu câteva decenii, transplantul de față promitea speranță, dar pacienții au fost supuși unor lucruri de neimaginat

Carme, beneficiara transplantului: Mai presus de orice, mulțumesc din toată inima donatoarei și familiei sale. Uneori mă uit în oglindă acasă, făcând diferite expresii, ca și cum aș spune: „Arăt deja mai mult ca mine însămi, încep să arăt din nou ca mine”. Așadar, totul evoluează foarte bine.

Joan-Pere Barret, medic: În ciuda limitărilor impuse de boala sa, ea (donatoarea, n.red.) și-a exprimat marea fericire pe care a simțit-o că a putut să doneze nu doar toate organele și țesuturile, ci și fața, pentru a ajuta cât mai mulți oameni.

Operația a durat 24 de ore și a implicat peste 100 de cadre medicale, inclusiv psihiatri și imunologi. De mai bine de 30 de ani, Spania este lider mondial în transplanturile de organe - printre ele, și primul transplant complet de față din lume. În 2021, statul iberic a devenit a patra țară din Uniunea Europeană care a legalizat eutanasierea.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
3
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pedro Sanchez
Și Spania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. Pedro Sanchez: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”
petrolier
Alertă în Marea Mediterană: Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, monitorizat de Spania
donald trump
Fost premier spaniol, despre Trump: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere”
Echipele de intervenție la locul accidentului feroviar din Spania
Spania anunță despăgubiri de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare în care au murit 45 de oameni
donald trump davos
Trump atacă dur „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”: „O profitoare”
Recomandările redacţiei
Război în Ucraina
Ucraina forțează mâna SUA pe tema garanțiilor de securitate: de la 15...
udmr kelemem hunor
UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor...
U.S. Air Force E-3 deasupra Articii
NATO a început planificarea misiunii de consolidare a securităţii în...
HAP8051XgAIW1v3
Oana Țoiu, discuții în SUA despre securitate și investiții în...
Ultimele știri
Scandalul Epstein, în atenția Poloniei, anunță premierul Donald Tusk. Varșovia vizează legăturile miliardarului cu KGB
„Europa trebuie să păstreze controlul”. Dependența de tehnologia din SUA amenință „suveranitatea digitală”
Un avion F-35 american a doborât o dronă iraniană care se apropia „cu intenții neclare” de portavionul Abraham Lincoln
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este...
Fanatik.ro
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de...
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”