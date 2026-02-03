Premieră mondială în Spania: medicii au realizat un transplant total de față de la o femeie care a ales eutanasierea. Beneficiară a fost o persoană a cărei față fusese grav afectată de o bacterie. Operația a fost una de o complexitate extraordinară - a durat 24 de ore și la ea au participat peste 100 de cadre medicale.

Carme, beneficiara transplantului: Îmi plăcea foarte mult să râd. Și acum râd, dar e un râs puțin ciudat.

Este o schimbare uriașă față de chinul prin care a trecut această femeie în ultimii doi ani. Din cauza unei mușcături de insectă, țesuturile faciale i s-au necrozat și a început coșmarul. N-a mai putut vorbi, mânca și i-a fost afectată vederea - așa că rezultatul de acum este cu atât mai uluitor.

Carme, beneficiara transplantului: Știu că voi fi bine, pentru că trebuie să fiu bine. Bineînțeles, acum vreau să pot să-mi mișc din nou fața normal, ca înainte.

Schimbarea radicală a fost posibilă prin dispariția unei alte vieți - cea a unei femei grav bolnave, care a ales eutanasierea. A fost un moment rar întâlnit, pentru că donatorul și primitorul trebuie să fie de același sex, să aibă aceeași grupă sanguină și dimensiuni similare ale capului.

Carme, beneficiara transplantului: Mai presus de orice, mulțumesc din toată inima donatoarei și familiei sale. Uneori mă uit în oglindă acasă, făcând diferite expresii, ca și cum aș spune: „Arăt deja mai mult ca mine însămi, încep să arăt din nou ca mine”. Așadar, totul evoluează foarte bine.

Joan-Pere Barret, medic: În ciuda limitărilor impuse de boala sa, ea (donatoarea, n.red.) și-a exprimat marea fericire pe care a simțit-o că a putut să doneze nu doar toate organele și țesuturile, ci și fața, pentru a ajuta cât mai mulți oameni.

Operația a durat 24 de ore și a implicat peste 100 de cadre medicale, inclusiv psihiatri și imunologi. De mai bine de 30 de ani, Spania este lider mondial în transplanturile de organe - printre ele, și primul transplant complet de față din lume. În 2021, statul iberic a devenit a patra țară din Uniunea Europeană care a legalizat eutanasierea.

Editor : Liviu Cojan