Casa Albă are planuri pentru „un stat venezuelean prosper și democratic". Mesajul trimisului SUA la Caracas: „Munca a început deja"

Data publicării:
Laura Dogu, insărcinatul cu afaceri al SUA în Venezuela. Sursa: Profimedia

Washingtonul are planuri pentru un „stat venezuelean prosper și democratic”, a declarat marți noul trimis american la Caracas, la o lună după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către armata americană. Misiunea SUA a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care se arată sosirea însărcinatului cu afaceri, Laura Dogu, la ambasada SUA, care a fost în mare parte închisă de când Caracas și Washington au rupt relațiile diplomatice, în 2019. „Munca a început deja”, se arată în descrierea videoclipului, anunță France24.

Dogu a sosit în Venezuela sâmbătă și, două zile mai târziu, s-a întâlnit cu președintele interimar Delcy Rodriguez, care a preluat funcția lui Maduro.

„Este un moment istoric pentru ambele țări”, a declarat Dogu, fost ambasador în Nicaragua și Honduras, în videoclip.

Ea a indicat un plan în trei faze pentru țara sud-americană afectată de criză, începând cu restabilirea securității, urmată de „redresarea” economică și, în final, „tranziția către o Venezuelă prietenoasă, stabilă, prosperă și democratică”.

Opoziția din Venezuela a cerut cu insistență alegeri noi de când Rodriguez și alți asociați ai lui Maduro au rămas la putere, după ce trupele americane l-au dus în cătușe pentru ca președintele venezuelean să fie judecat la New York.

Liderul SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu Rodriguez și cu echipa sa, cu condiția ca aceasta să respecte linia Washingtonului, în special prin acordarea accesului la vastele resurse petroliere ale Venezuelei, ceea ce a și făcut până acum.

Venezuela a anunțat luni că fostul ministru de Externe Felix Plasencia va conduce misiunea sa la Washington.

Caracas și Washington au rupt relațiile diplomatice, după ce Maduro a revendicat în mod controversat realegerea în 2018, iar ambasada SUA a fost în mare parte abandonată din anul următor, cu excepția câtorva angajați locali.

Ucraina forțează mâna SUA pe tema garanțiilor de securitate: de la 15 la 50 de ani. Dmitri Medevdev: „Nu pot fi unilaterale”

