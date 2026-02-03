Guvernul polonez a format o echipă specială pentru a examina posibile legături între Polonia și scandalul de trafic sexual al lui Jeffrey Epstein din Statele Unite.

Jeffrey Epstein — condamnat în Florida în 2008 pentru infracțiuni sexuale și găsit mort într-o închisoare din New York în 2019 — rămâne sub anchetă pentru exploatarea sexuală și traficul de fete minore, informează TVP World.

Procurorii americani afirmă că au identificat peste 100 dintre victimele sale, deși unele estimări indică un număr total de peste 1.000. Legăturile sale cu personalități proeminente din politică, afaceri și divertisment continuă să atragă atenția întregii lumi.

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că a decis să formeze o echipă specială de anchetă împreună cu ministrul justiției și ministrul care supraveghează serviciile de informații din Polonia.

Tusk s-a referit la informațiile făcute publice de SUA vinerea trecută, sugerând că anumite persoane din orașul Cracovia, din sudul Poloniei, ar fi comunicat cu Epstein despre „femei sau fete poloneze”. El a spus că anchetatorii vor examina „toate documentele disponibile în prezent în domeniul public”.

Prim-ministrul a adăugat că Polonia ar putea solicita și dosare suplimentare din partea Statelor Unite, dacă acestea conțin materiale despre cetățeni polonezi.

A fost Epstein un agent al KGB?

Tusk a mai spus că echipa va examina dacă serviciile de informații ruse ar fi putut juca un rol în anumite părți ale operațiunii Epstein – o acuzație care apare în unele rapoarte ale mass-media internaționale, dar care nu a fost confirmată în mod independent.

El a adăugat că finanțele lui Epstein, legăturile sale cu tinere rusoaice și afirmațiile că ar fi avut acces la sume mari de bani neexplicate ridică întrebări pe care autoritățile poloneze vor să le înțeleagă.

„Din ce în ce mai mulți comentatori și experți presupun că este foarte probabil ca aceasta să fi fost o operațiune pregătită de KGB-ul rus, așa-numita capcană cu miere”, a adăugat Tusk.

Tusk a declarat că guvernul dorește să verifice orice legături poloneze și să asigure dreptate pentru eventualele victime.

