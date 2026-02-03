Live TV

Scandalul Epstein, în atenția Poloniei, anunță premierul Donald Tusk. Varșovia vizează legăturile miliardarului cu KGB

Data actualizării: Data publicării:
donald tusk sustine o alucutiune
Donald Tusk. Foto: Profimedia Images
Din articol
A fost Epstein un agent al KGB?

Guvernul polonez a format o echipă specială pentru a examina posibile legături între Polonia și scandalul de trafic sexual al lui Jeffrey Epstein din Statele Unite.

Jeffrey Epstein — condamnat în Florida în 2008 pentru infracțiuni sexuale și găsit mort într-o închisoare din New York în 2019 — rămâne sub anchetă pentru exploatarea sexuală și traficul de fete minore, informează TVP World.

Procurorii americani afirmă că au identificat peste 100 dintre victimele sale, deși unele estimări indică un număr total de peste 1.000. Legăturile sale cu personalități proeminente din politică, afaceri și divertisment continuă să atragă atenția întregii lumi.

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că a decis să formeze o echipă specială de anchetă împreună cu ministrul justiției și ministrul care supraveghează serviciile de informații din Polonia.

Tusk s-a referit la informațiile făcute publice de SUA vinerea trecută, sugerând că anumite persoane din orașul Cracovia, din sudul Poloniei, ar fi comunicat cu Epstein despre „femei sau fete poloneze”. El a spus că anchetatorii vor examina „toate documentele disponibile în prezent în domeniul public”.

Prim-ministrul a adăugat că Polonia ar putea solicita și dosare suplimentare din partea Statelor Unite, dacă acestea conțin materiale despre cetățeni polonezi.

A fost Epstein un agent al KGB?

Tusk a mai spus că echipa va examina dacă serviciile de informații ruse ar fi putut juca un rol în anumite părți ale operațiunii Epstein – o acuzație care apare în unele rapoarte ale mass-media internaționale, dar care nu a fost confirmată în mod independent.

El a adăugat că finanțele lui Epstein, legăturile sale cu tinere rusoaice și afirmațiile că ar fi avut acces la sume mari de bani neexplicate ridică întrebări pe care autoritățile poloneze vor să le înțeleagă.

„Din ce în ce mai mulți comentatori și experți presupun că este foarte probabil ca aceasta să fi fost o operațiune pregătită de KGB-ul rus, așa-numita capcană cu miere”, a adăugat Tusk.

Tusk a declarat că guvernul dorește să verifice orice legături poloneze și să asigure dreptate pentru eventualele victime.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
3
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jeffrey epstein QCuVgJTg
Mii de documente din dosarele Epstein au fost retrase după ce identitatea victimelor a fost compromisă
Sarah Ferguson și fostul prinț Andrew la o ceremonie funerara
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Lord Peter Mandelson sacking
Fostul ambasador britanic în Statele Unite a părăsit Partidul Laburist, în urma dezvăluirii legăturilor sale cu cazul Epstein
Wedding couple Divorce
Haos în justiția din Polonia: divorțurile a mii de persoane ar putea fi nevalide
Trump and Patel Joint Press Conference
Procurorul general adjunct Todd Blanche semnalează că nu vor fi aduse noi acuzații în cadrul anchetei privind cazul Jeffrey Epstein
Recomandările redacţiei
Război în Ucraina
Ucraina forțează mâna SUA pe tema garanțiilor de securitate: de la 15...
udmr kelemem hunor
UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor...
U.S. Air Force E-3 deasupra Articii
NATO a început planificarea misiunii de consolidare a securităţii în...
HAP8051XgAIW1v3
Oana Țoiu, discuții în SUA despre securitate și investiții în...
Ultimele știri
Transplant total de față, reușit în Spania, de la un donator care a cerut eutanasia. Operație de 24 de ore, cu 100 de medici
„Europa trebuie să păstreze controlul”. Dependența de tehnologia din SUA amenință „suveranitatea digitală”
Un avion F-35 american a doborât o dronă iraniană care se apropia „cu intenții neclare” de portavionul Abraham Lincoln
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este...
Fanatik.ro
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de...
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”