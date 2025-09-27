Live TV

Oana Țoiu, întrevedere președinta Adunării Generale a ONU. Ce au discutat cele două

Data actualizării: Data publicării:
oana toiu
Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Cele două au vorbit despre preocupările comune în faţa provocărilor globale actuale, precum şi necesitatea consolidării rolului Adunării Generale pentru abordarea acestora.

La discuții au mai fost abordate teme care vizează dezvoltarea durabilă, promovarea drepturilor omului, menținerea păcii și securității internaționale și cooperarea în domeniul digital și reforma ONU, mai transmite MAE, în comunicatul de presă.

Ministra Țoiu a subliniat sprijinul României pentru viziunea şi priorităţile preşedintei Adunării Generale, asigurând-o pe Baerbock de cooperarea constructivă a ţării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. 

Preşedinta Adunării Generale a salutat implicarea constantă a României în promovarea valorilor fundamentale ale ONU. Ea a remarcat „contribuţiile ţării noastre în susţinerea ordinii internaţionale bazate pe reguli, precum şi în apărarea drepturilor omului şi a principiilor democratice”, potrivit sursei citate.

Întrevederea a reconfirmat angajamentul comun pentru multilateralismul eficient şi pentru întărirea rolului ONU în abordarea crizelor globale.

Oana Țoiu conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU, în intervalul 22 - 29 septembrie. Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite din septembrie 2025 are tema „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
ninsoare pe camp
5
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Digi Sport
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sen Michael Turner
Ce spune un congresman american, după vizita în România, despre...
copil spital
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea...
CIA
Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost...
Small Plane
Accident aviatic la Iași: un avion s-a prăbușit într-o unitate...
Ultimele știri
Reacția managerului spitalului „Sf Maria” din Iași, unde au murit șase copii, când a aflat că ministrul Sănătății îi cere demisia
Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară europeană, nu va aștepta să termine războiul din Ucraina”
Avertismentul Rusiei: „Orice agresiune va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”. Mesajul lui Serghei Lavrov pentru NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
New York, NY - September 27, 2024: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 79th session of the United Nations General Assembly. In his speech, Netanyahu discussed Israel's stance on regional security, peace initiatives, and global cooperat
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere
HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
SUA se opun unei declarații a OMS. Robert Kenndy Jr. acuză organizația că apără avortul și o ideologie radicală de gen
sedinta a adunarii generale a onu
Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la Adunarea Generală a ONU: A fost un calcul de oportunitate
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Alegeri în Republica Moldova. MAE acuză o campanie de manipulare, după ce un deepfake cu Oana Țoiu s-a viralizat pe internet
Benjamin Netanyahu's Plane Wing Of Zion Seen At Athens Airport
„Aripile Sionului” au evitat țările europene în drumul spre SUA. Premieră pentru avionul care l-a dus pe Netanyahu în New York, la ONU
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
Adevărul
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii...
Playtech
Partenera lui Ilie Bolojan a întors toate privirile! A apărut îmbrăcată aşa la un priveghi, toţi s-au uitat...
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii să vireze 5.000.000€ într-un cont fără nicio legătură cu FCSB
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...