Oana Țoiu, întrevedere președinta Adunării Generale a ONU. Ce au discutat cele două

Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Cele două au vorbit despre preocupările comune în faţa provocărilor globale actuale, precum şi necesitatea consolidării rolului Adunării Generale pentru abordarea acestora.

La discuții au mai fost abordate teme care vizează dezvoltarea durabilă, promovarea drepturilor omului, menținerea păcii și securității internaționale și cooperarea în domeniul digital și reforma ONU, mai transmite MAE, în comunicatul de presă.

Ministra Țoiu a subliniat sprijinul României pentru viziunea şi priorităţile preşedintei Adunării Generale, asigurând-o pe Baerbock de cooperarea constructivă a ţării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni.

Preşedinta Adunării Generale a salutat implicarea constantă a României în promovarea valorilor fundamentale ale ONU. Ea a remarcat „contribuţiile ţării noastre în susţinerea ordinii internaţionale bazate pe reguli, precum şi în apărarea drepturilor omului şi a principiilor democratice”, potrivit sursei citate.

Întrevederea a reconfirmat angajamentul comun pentru multilateralismul eficient şi pentru întărirea rolului ONU în abordarea crizelor globale.

Oana Țoiu conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU, în intervalul 22 - 29 septembrie. Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite din septembrie 2025 are tema „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.

