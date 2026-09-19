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Video Donald Trump răspunde în scandalul nunții fiului său, plătită de un oligarh apropiat de Putin: „Este absolut permis”

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Donald Trump și Donald Trump Jr.
Foto: Profimedia
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Din articol
Cine este Umar Kremlev

Donald Trump îi ia apărarea fiului său cel mare în scandalul nunții plătite de un oligarh apropiat de Vladimir Putin. Președintele SUA susține că Don Junior i-ar fi dat banii înapoi și punctează că nu vede nimic greșit în acest scandal.

„Ei bine, este absolut permis. Mulți oameni dau petreceri. E ceva complet permis. Dar, din câte știu, el i-a dat banii înapoi. Nu a vrut să accepte. Am auzit că i-a dat banii înapoi. O persoană pe care o cunoaște bine, cred că un prieten de-al său, i-a organizat petrecerea de nuntă. E ceva obișnuit. Am auzit că mulți oameni dau petreceri de nuntă. Și eu am făcut asta. Mă rog, nu știu... poate nu a verificat trecutul persoanei respective. Dar și eu am dat petreceri de nuntă pentru numeroase persoane. Acestea fiind spuse, înțeleg că Don a returnat banii. Eu așa am auzit. De fapt, când am aflat povestea și l-am întrebat, a spus, «îi dau banii înapoi, tată». Asta a fost acum ceva vreme. ”, a precizat Donald Trump.

Scandalul vine în urma dezvăluirilor că Umar Kremlev, un bogat om de afaceri rus și președinte al Asociației Internaționale de Box, a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerea din Bahamas de după căsătorie a fiului cel mai mare al președintelui Donald Trump.

Evenimentul a avut loc în luna mai, iar petrecerea a inclus închirierea unor insule private, hidroavioane, transport cu elicopterul, dansatori profesioniști și un spectacol grandios de artificii.

Publicația care a făcut dezvăluirile a menționat legăturile strânse ale oligarhului cu Kremlinul. În fața faptelor, cuplul a recunoscut că Umar Kremlev, pe care l-au numit „dragul lor prieten”, a achitat două din trei zile de serbări, dar au prezentat totul ca pe un gest inocent și lipsit de orice substrat politic.

Potrivit BBC, Trump JR. este o persoană fizică și acceptarea cadourile de la un cetățean străin nu este ilegală. Cu toate acestea, organizațiile e monitorizare a eticii au afirmat că faptul că fiul președintelui acceptă un cadou scump de la o persoană asociată cu un șef de stat străin creează aparența unui conflict de interese, chiar dacă Trump Jr. nu este angajat al guvernului SUA.

De asemenea, publicația precizează că legăturile președintelui Trump cu Rusia au ridicat semne de întrebare încă din campania electorală din 2016 și au condus la o anchetă condusă de un procuror special cu privire la o întâlnire la care a participat Trump Jr. cu un agent rus la Trump Tower.

Purtătorul de cuvânt al lui Trump Jr. susține că fiul președintelui și Kremlev erau prieteni personali și nu aveau „o relație de afaceri”, potrivit BBC.

Cine este Umar Kremlev

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box (IBA), finanțată de compania energetică Gazprom, susținută de stat.

De asemenea, acesta a făcut parte dintr-o delegație care a vizitat China împreună cu Vladimir Putin în luna mai. Kremlev a primit Ordinul Prieteniei, una dintre cele mai înalte distincții de stat, din partea președintelui rus, potrivit ProPublica, care a publicat ancheta privind evenimentele legate de nuntă.

Editor : Andreea Rubica

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