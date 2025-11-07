Live TV

Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan în vizită oficială de stat în România, anul viitor

Data actualizării: Data publicării:
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Țoiu: România vrea să intensifice cooperarea cu Turcia şi Bulgaria

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis vineri omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip Erdogan de a efectua o vizită oficială de stat în România pe parcursul anului viitor.

Turcia este în continuare principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene şi prima destinaţie extracomunitară a exporturilor româneşti, a afirmat Oana Ţoiu, aflată în vizită la Ankara, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Hakan Fidan.

„Am apreciat, de altfel foarte important în această perioadă, sprijinul Turciei privind aderarea României la OCDE. Am reiterat progresul pe care noi l-am făcut în această direcţie şi obiectivul Guvernului de a finaliza acest proces la începutul anului 2026. Mai avem un număr de jaloane unde deja am făcut reformele necesare şi ne bazăm pe sprijinul Turciei ca şi până acum”, a spus şefa diplomaţiei române, după convorbirile cu ministrul turc de Externe, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, dinamica ascendentă în plan politic şi economic este legată de „puternica” legătură umană între cele două naţiuni.

„Apreciem foarte mult comunităţile turcă şi tătară din România, modele remarcabile de integrare. Alături de comunitatea română din Turcia, au un rol-cheie în consolidarea legăturilor dintre ţările noastre”, a afirmat ea.

Țoiu: România vrea să intensifice cooperarea cu Turcia şi Bulgaria

Oana Ţoiu a evidenţiat şi cooperarea în domeniul securităţii.

„Am subliniat interesul României de a intensifica cooperarea cu Turcia şi Bulgaria, atât în cadrul NATO, cât şi la nivel regional, pentru consolidarea posturii NATO pe Flancul estic şi protejarea securităţii Mării Negre. Colaborarea în cadrul Grupării navale pentru contracararea minelor este deja un succes, un succes recunoscut internaţional al cooperării noastre şi un model care poate fi într-adevăr extins şi la alte domenii şi devine o bună practică la care se uită cu atenţie şi alte ţări”, a punctat ea.

Turcia rămâne un stat candidat şi un partener cheie al UE în domenii esenţiale de colaborare, a completat ministrul român de Externe.

Pe agenda discuţiilor s-au aflat şi evoluţiile recente din Orientul Mijlociu.

„Am salutat acordul privind încetarea focului în Gaza şi eliberarea ostaticilor. Am apreciat rolul esenţial jucat de Turcia, alături de SUA, Qatar şi Egipt, în obţinerea acestui progres. Am transmis omologului meu recunoştinţa României pentru implicarea Turciei în eliberarea tuturor ostaticilor rămaşi în viaţă, printre care şi un cetăţean israelian de origine română”, a menţionat Ţoiu.

În această etapă, a indicat ea, este necesară intensificarea eforturilor diplomatice, precum şi a asistenţei umanitare pentru Gaza şi deblocarea oricăror chestiuni care sunt acum piedici în acest acces.

„România continuă să contribuie activ la acest efort din perspectiva umanitară a zborurilor pentru copiii care trebuie să aibă acces la tratament oncologic. Cel mai recent zbor a avut loc de curând cu pacienţi care au rămas în România, iar o parte dintre aceştia au fost susţinuţi să ajungă în Olanda în parteneriatul nostru cu această ţară”, a detaliat Oana Ţoiu.

Ea a reiterat angajamentul României în susţinerea unei păci juste şi durabile, bazate pe soluţia celor două state, Israel şi Palestina, care să convieţuiască în pace şi securitate.

Alte subiecte abordate

Cu ocazia vizitei la Ankara, ministrul Oana Ţoiu a participat şi la dezbaterea „Partners in Resilience: Advancing Cooperation between Romania and Turkiye”, organizată de Fundaţia pentru Cercetare în Politici Economice a Turciei (TEPAV) în colaborare cu German Marshall Fund şi dedicată perspectivelor de dezvoltare a relaţiilor româno-turce în plan bilateral şi pe dimensiunea regională a cooperării la Marea Neagră.

Discuţiile s-au concentrat pe mai multe subiecte: conectivitate şi necesitatea de a continua extinderea cooperării în sectoarele strategice precum energie, surse regenerabile şi transport; poveşti de succes în producţia comună şi oportunităţi de a avansa cooperarea industrială, inclusiv cu accent pe apărare; securitate maritimă, inclusiv eforturile comune în deminare, cooperarea ca aliaţi şi direcţii promiţătoare de lucru rezultate din strategia UE pentru regiunea Mării Negre.

Joi seara, Oana Ţoiu s-a întâlnit la Istanbul cu membri ai comunităţii româneşti din zonă.

