Două tinere, obligate să se prostitueze: percheziții și arestări în Constanța

Data actualizării: Data publicării:
Cătușe
Foto: Profimedia
Implicarea unei femei Măsuri preventive și contestații

Polițiștii din Constanța anchetează patru bărbați și o femeie, cu vârste între 18 și 37 de ani, acuzați de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, după ce ar fi obligat două tinere, de 15 și 19 ani, să practice prostituția.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în mai 2025, un tânăr de 18 ani, care avea o relație cu o fată de 15 ani, a determinat-o pe aceasta să se prostitueze, scrie News.ro.

În aceeași perioadă, tânărul ar fi recrutat și o tânără de 19 ani, provenită dintr-un centru de plasament, pe care ar fi adăpostit-o în diverse locații din municipiul Constanța, în scopul exploatării sexuale, însușindu-și o parte din sumele obținute de victimă.

În iunie 2025, un alt bărbat, aflat în prezent sub urmărire, ar fi adăpostit aceleași victime în municipiul Brașov, continuând exploatarea sexuală și însușindu-și veniturile obținute de acestea.

Implicarea unei femei

Investigațiile au arătat că, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, alți doi bărbați, dintre care unul se sustrage urmăririi penale, ar fi determinat tânăra de 19 ani să continue prostituția și i-ar fi facilitat activitatea pentru obținerea de beneficii financiare.

De asemenea, între septembrie și octombrie 2025, o femeie de 28 de ani ar fi preluat fata de 15 ani, adăpostind-o în mai multe locuințe din Tulcea, tot în scopul exploatării sexuale. În perioada noiembrie 2025 – 5 februarie 2026, un alt bărbat ar fi adăpostit aceeași minoră în Constanța, obținând foloase patrimoniale din activitatea acesteia.

Măsuri preventive și contestații

Cinci persoane – patru bărbați și o femeie – au fost reținute pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a două dintre ele, arest la domiciliu pentru alte două și control judiciar pentru cincea persoană. Instanța urmează să se pronunțe cu privire la arestarea în lipsă a celor care se sustrag cercetărilor.

Procurorii DIICOT Constanța au formulat contestație împotriva măsurilor de arest la domiciliu și control judiciar.

