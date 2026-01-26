Cazul pădurii de la Băile Felix. Soluțiile fostului șef al Gărzii de Mediu pentru stoparea furtului de lemn

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a propus la Digi24 soluții pentru stoparea tăierilor ilegale de lemn din păduri și pentru descoperirea celor care comit ilegalități. El a venit cu aceste propuneri în contextul tăierii unor copaci nemarcați în pădurea de la Băile Felix.

De câteva săptămâni, în pădurea din Băile Felix se taie copaci catalogați ca arbori bătrâni, afectați de furtuni, vânt sau dăunători. Pe teren, însă, situația este diferită de cea de pe hârtie. Au fost tăiați și copaci care nu erau marcați.

Berceanu spune că există soluții pentru a-i descoperi pe cei care fac tăieri ilegale de lemne. O propunere a sa este efectuarea de controale încrucișate de către Gărzi forestiere din alte județe, care să meargă pe teren și să verifice ce copaci au fost tăiați. O altă variantă este o verificare de la Corpul de Control al ministrului Mediului.

„Există și soluții tehnice, există aparate care sunt ca un fel de mici lasere, mergi cu ele prin pădure și poți să-ți dai exact seama de volume, câți arbori sunt, fiecare ce volum are, cu aproximație, și să-ți faci o hartă digitală a pădurii respective. Și te poți prinde foarte ușor unde au fost furați arborii”, a explicat el.

„Noi însă nu vrem să apelăm la tehnologie, încă mergem cu ciocănelul acela în mână. Ar fi trebuit să renunțăm de 30 de ani la el. Suntem primitivi, nu pentru că nu avem tehnologia necesară, ci pentru că nu vrem să aplicăm tehnologia, pentru că asta ar însemna reducerea tăierilor ilegale cu multe milioane de metri cubi”, a mai spus Berceanu.

„Infracționalitatea de mediu din România este cea mai mare din UE și e mai mare decât cea financiară. Or, eu nu am văzut condamnări, sunt una-două pe an”, a mai spus Berceanu.

Controlul Gărzii Forestiere Oradea a scos la iveală nouă arbori care au fost tăiați fără a fi marcați de ocolul silvic, ceea ce reprezintă infracțiune. Verificările vor continua mâine în toate cele nouă parcele și vizează atât arborii care au fost, cât și cei care urmează să fie tăiați în cadrul acestei exploatații forestiere.

Ce spune Direcția Silvică Bihor

Pe de altă parte, Direcţia Silvică Bihor respinge afirmaţiile privind „tăieri masive” în pădurea din Băile Felix și spune că lucrările vizează exclusiv arbori uscaţi, rupţi sau doborâţi de vânt, care reprezintă un risc pentru turişti şi bunuri.

În urma solicitărilor Primăriei Sânmartin şi a evaluărilor de specialitate, personalul de la Ocolul silvic Oradea a inventariat, în pădurea din Băile Felix, 718 arbori uscaţi, rupţi şi doborâţi de vânt pe o suprafaţă de 25 hectare, cu un volum total de 235 mc, potrivit unui comunicat de presă.

Nu a fost tăiat niciun arbore sănătos, precizează direcția silvică, deşi unii arbori pot părea sănătoşi la o primă vedere în prima treime a tulpinii, însă prezintă vârful lipsă sau uscat.

„Precizăm că absolut toţi arborii inventariaţi s-au încadrat fără echivoc în categoria produselor accidentale, nefiind inventariat în vederea tăierii niciun arbore sănătos. Cea mai mare parte a arborilor inventariaţi este reprezentată de speciile cireş, carpen, cer şi stejar - specii şi exemplare ajunse la limita fiziologică şi care practic s-au uscat sau au devenit vulnerabili vântului şi furtunilor mai puternice devenind potenţial risc de accidentare pentru turişti. Menţionăm, de asemenea, că unii arbori pot părea sănătoşi la o primă vedere în prima treime a tulpinii, însă prezintă vârful lipsă sau uscat, aspect care poate induce în eroare persoanele fără pregătire de specialitate”, se mai arată în comunicat.

Editor : M.B.