Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că poate ți se taie pensia”

Lia Olguța Vasilescu le bate obrazul pensionarilor că nu au votat mai mulți cu PSD, motiv pentru care partidul său nu a reușit să treacă în Parlament ajutoarele promise vârstnicilor. „Cu 25% în Parlament, atât s-a putut”, transmite primarul Craiovei.

„Astăzi, văzând dezbaterile parlamentare unde colegii noștri au încercat să majoreze pensiile, mi-am amintit două scene.

Prima s-a petrecut în 2018, când un domn m-a abordat într-un supermarket și mi-a spus că a votat toată viața PNL, dar la alegerile viitoare va vota PSD. L-am întrebat ce meserie are și mi-a spus că e medic. "A! Votați pentru că am majorat salariile medicilor!" "Nu! Că nu mai apuc să mă bucur de el. Dar luna viitoare ies la pensie și știu că singurul partid care se bate pentru pensionari e PSD-ul" - mi-a răspuns.

A doua scenă s-a petrecut în comuna Unirea, anul trecut, în campania de la prezidențiale, din mai. Un domn în vârstă mi-a reproșat că nu s-au indexat pensiile la începutul anului, cu rata inflației. "Bine, dar pensiile au crescut în septembrie anul trecut cu un procent istoric. Matale cât ți-a crescut pensia?" " O mie de lei!" "Și o mie de lei nu mai sunt bani? Vezi ce votezi că poate vin alții și ți-o și taie și pe asta!”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook miercuri, după ce social-democrații nu au reușit să treacă în comisiile de buget amendamentul privind acordarea unor ajutoare sociale.

Aceasta susține că doar 16% dintre pensionari au votat PSD la ultimele alegeri parlamentare.

„Mulți au preferat un partid care azi a stat în sală și s-a uitat, fără să voteze. Dacă ar fi ieșit din sală măcar, amendamentul s-ar fi aprobat. Același partid ai cărui candidați la parlamentare își rupeau cămașa de pe ei pe la tv că trebuie să crească pensiile. (...)

Cu 25 la sută PSD în parlament, atât s-a putut! Din 2000 de miliarde cât are bugetul României, iată că nu se aprobă 1 miliard, cât înseamnă Pachetul Social cerut de PSD, ca să crească pensiile, indemnizațiile copiilor cu handicap sau mamelor! Păcat!”, a mai spus primarul Craiovei.

A fost haos în comisiile reunite de buget unde s-a dezbătut amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici. Inițial, propunerea a trecut cu voturile UDMR și ale unor parlamentari din Opoziție, după ce AUR a ales să nu îi mai sprijine pe social-democrați și să nu voteze. După ce a fost declarat adoptat, amendamentul a fost respins pe motiv că regulamentul a fost interpretat greșit. Social-democrații au părăsit furioși sala și i-au acuzat pe colegii de Coaliție de la USR și PNL că vor să fure „un vot democratic”.

Editor : A.G.