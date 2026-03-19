Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că poate ți se taie pensia”

Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Lia Olguța Vasilescu le bate obrazul pensionarilor că nu au votat mai mulți cu PSD, motiv pentru care partidul său nu a reușit să treacă în Parlament ajutoarele promise vârstnicilor. „Cu 25% în Parlament, atât s-a putut”, transmite primarul Craiovei.

„Astăzi, văzând dezbaterile parlamentare unde colegii noștri au încercat să majoreze pensiile, mi-am amintit două scene.

Prima s-a petrecut în 2018, când un domn m-a abordat într-un supermarket și mi-a spus că a votat toată viața PNL, dar la alegerile viitoare va vota PSD. L-am întrebat ce meserie are și mi-a spus că e medic. "A! Votați pentru că am majorat salariile medicilor!" "Nu! Că nu mai apuc să mă bucur de el. Dar luna viitoare ies la pensie și știu că singurul partid care se bate pentru pensionari e PSD-ul" - mi-a răspuns.

A doua scenă s-a petrecut în comuna Unirea, anul trecut, în campania de la prezidențiale, din mai. Un domn în vârstă mi-a reproșat că nu s-au indexat pensiile la începutul anului, cu rata inflației. "Bine, dar pensiile au crescut în septembrie anul trecut cu un procent istoric. Matale cât ți-a crescut pensia?" " O mie de lei!" "Și o mie de lei nu mai sunt bani? Vezi ce votezi că poate vin alții și ți-o și taie și pe asta!”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook miercuri, după ce social-democrații nu au reușit să treacă în comisiile de buget amendamentul privind acordarea unor ajutoare sociale. 

Aceasta susține că doar 16% dintre pensionari au votat PSD la ultimele alegeri parlamentare.

„Mulți au preferat un partid care azi a stat în sală și s-a uitat, fără să voteze. Dacă ar fi ieșit din sală măcar, amendamentul s-ar fi aprobat. Același partid ai cărui candidați la parlamentare își rupeau cămașa de pe ei pe la tv că trebuie să crească pensiile. (...)

Cu 25 la sută PSD în parlament, atât s-a putut! Din 2000 de miliarde cât are bugetul României, iată că nu se aprobă 1 miliard, cât înseamnă Pachetul Social cerut de PSD, ca să crească pensiile, indemnizațiile copiilor cu handicap sau mamelor! Păcat!”, a mai spus primarul Craiovei. 

A fost haos în comisiile reunite de buget unde s-a dezbătut amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici. Inițial, propunerea a trecut cu voturile UDMR și ale unor parlamentari din Opoziție, după ce AUR a ales să nu îi mai sprijine pe social-democrați și să nu voteze. După ce a fost declarat adoptat, amendamentul a fost respins pe motiv că regulamentul a fost interpretat greșit. Social-democrații au părăsit furioși sala și i-au acuzat pe colegii de Coaliție de la USR și PNL că vor să fure „un vot democratic”. 

Citește și: VIDEO „Răsturnăm democrația!”. Haos la votul ajutoarelor pentru pensionari: măsura a fost respinsă, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Femeie Moscova
2
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Te-ar putea interesa și:
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Nicușor Dan: „Partidele din Coaliție, condamnate să guverneze împreună”. Ce spune șeful statului despre neînțelegerile pe buget
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția a decis: taie bani de la magistrați pentru ajutoarele cerute de PSD, dar cu o condiție. Dezbaterile pe buget, reluate
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz acuză PSD că urmărește noi alianțe, după blocajul în Parlament: Nu există majoritate pentru propunerile lor inflaţioniste
radu miruta foto gov ro
Radu Miruţă, după blocajul din Parlament privind bugetul: „PSD a jucat la două capete: în Coaliţie, dar şi cu AUR. Este umilitor”
george simion sustine un discurs
George Simion explică de ce AUR nu a votat amendamentul PSD: Nu ne cereţi să fim complici la transformarea românilor în cerşetori
Recomandările redacţiei
nicusor captura
„Asta înseamnă să fii aliat”: Nicușor Dan, despre relația cu SUA și...
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Rutte: NATO discută despre...
taieri
Hectare întregi din pădurea Hoia-Baciu de lângă Cluj-Napoca, tăiate...
hzsfgbhagdr
Protest la Şantierul Naval Mangalia, angajații nu și-au primit...
Ultimele știri
Forțele submarine ruse, în alertă maximă de luptă. Anunțul comandantului flotei
Nicuşor Dan, întrebat despre plafonarea prețurilor la carburanți: O să vedeți un set de măsuri. Va fi o acțiune din partea statului
Nicușor Dan, despre avertizările lansate de Iran: „Ei au vorbit de consecinţe politice şi juridice. România este apărată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin schimbări majore până la finalul lunii martie 2026. Marte, planeta ambiției și a...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Gică Hagi, noul selecționer al României! „A vorbit și cu Mircea Lucescu. E mentorul lui”. Exclusiv
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Semnalul secret care a reapărut în Iran. Misterul stațiilor de numere imposibil de...
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe...
Pro FM
Decizia luată de un artist diagnosticat cu o formă agresivă de cancer: Mi-am trăit viața cât pentru 10...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Bolojan ar fi bătut palma cu Grindeanu. 2.800.000 pensionari iau 1.000 lei în plus la pensie. Când vin banii?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit