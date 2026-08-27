Paolo Zampolli, Trimisul Special al Preşedintelui SUA pentru Parteneriate Globale, l-a sunat pe preşedintele Nicuşor Dan, în timpul conferinţei de prezentare a Parcului prieteniei româno-americane Donald Trump. El a spus că preşedintele Donald Trump i-a transmis mulţumiri pentru proiectul parcului care îi va purta numele.

Paolo Zampolli a declarat în timpul conferinţei că încearcă să sune un prieten, dar este foarte ocupat.

La scurt timp, a fost sunat înapoi de preşedintele Nicuşor Dan, care se află în Republica Moldova.

Trimisul Special al Preşedintelui SUA pentru Parteneriate Globale i-a spus lui Nicuşor Dan că se află în Parcul Tudor Arghezi, la inaugurarea proiectului Parcului prieteniei româno-americane Donald Trump.

Paolo Zampolli i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că preşedintele SUA, Donald Trump, i-a spus să îi mulţumească personal pentru acest proiect care este frumos.

„Vreau să vă spun că preşedintele Trump mi-a cerut ca personal să vă transmit mulţumiri şi oamenilor din România. Proiectul pe care l-am creat împreună este frumos. Ştiu că sunteţi plecat, dar vă mulţumesc”, i-a spus Paolo Zampolli preşedintelui, la telefon.

Nicuşor Dan i-a răspuns că se află la Ambasada României din Chişinău şi l-a întrebat dacă a văzut parcul.

„Când revenim la România, vom merge împreună ( la parc, nr) şi aştept să vă văd peste câteva zile, în New York”, a mai spus reprezentantul SUA, Nicuşor Dan răspunzând că aşteaptă să se întâlnească în SUA.

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, în septembrie, la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care se va desfăşura la New York.

Editor : Sebastian Eduard