Pe cine propun liberalii la șefia Agenției pentru Ocuparea Locurilor de Muncă și cea pentru Investiții și Comerț Exterior

Data publicării:
sigla pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Biroul Politic Naţional al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin să fie propus pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, iar Adrian Zvîncă - preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Conform unui comunicat al PNL, în prima şedinţă a conducerii liberalilor din acest an au fost aprobate două propuneri ale partidului pentru ocuparea unor funcţii publice.

Astfel, Daniel Constantin a fost propus pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), instituţie aflată în subordinea Guvernului României, iar Adrian Zvîncă pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), instituţie care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Daniel Constantin a fost deputat, ministru al Agriculturii şi ministru al Mediului, preşedinte al Partidului Conservator, copreşedinte al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi fondator al Partidului Pro Romania. Din ianuarie 2020 a intrat în PNL.

Adrian Zvîncă a fost secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Editor : B.E.

