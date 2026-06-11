Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat, joi, la Digi24, că PSD va susține un guvern condus de Eugen Tomac dacă programul de guvernare pe care îl va prezenta premierul desemnat va conține măsurile cerute de social-democrați

„Noi așteptăm, înainte de orice, să vedem programul de guvernare, că nu funcțiile în momentul ăsta sunt prioritare, ci mai ales măsurile care să ne garanteze ieșirea din austeritatea în care ne-a aruncat Ilie Bolojan, măsurile pe care le dorim mai mult decât orice.

Eu cred că este socoteala și fără voturile de la PNL și de la AUR. Mai e puțin până luni. O să vedem care sunt ultimele negocieri pe care le face domnul Eugen Tomac. Eu înțeleg că are discuții în continuare și cu cei de la USR și cu grupul minorităților, cu cei de la UDMR, care înțeleg că spre sfârșitul săptămânii decid eventuala susținere.

Nu vom vota guvernul Tomac dacă nu va prezenta acele măsuri pe care le dorim. Nu sunt măsuri de sorginte social-democrată, ci pur și simplu sunt niște măsuri care să ne garanteze ieșirea din austeritate.

Eu n-am participat la discuția cu domnul Tomac, am înțeles că a luat act de solicitările noastre și probabil mâine ne va prezenta programul de guvernare, după care președintele partidului va veni în partid cu el, ne va spune ce a acceptat domnul Tomac, ce dorește să pună în acel program de guvernare. După care și lista de miniștri cu care vine domnul Tomac.

Votul nostru pentru Guvernul Tomac va fi în funcție de programul de guvernare și de măsurile pe care ni le va prezenta Eugen Tomac și de persoanele care fac parte din el”, a afirmat Daniel Zamfir.

Social-democratul a spus că dacă premierul propus ar fi Ilie Bolojan într-un guvern minoritar împreună cu USR și UDMR, PSD nu-l va susține.

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis, joi, după anunțul PNL, care a spus că nu va vota guvernul condus de Eugen Tomac, că a înțeles mesajul și îl respectă. „Dar renunțați la demagogie”, a mai spus consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan.

Secretarul general al Partidului Social Democrat (PSD), Claudiu Manda, a declarat, joi, că în opinia sa Guvernul Tomac va trece de votul parlamentarilor, el apreciind şi că România are nevoie de „o schimbare de direcţie” după perioada guvernării conduse de liderul PNL, Ilie Bolojan.

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Editor : Alexandru Costea