Peiu: „Anca Alexandrescu are șanse foarte bune să fie candidat AUR la Capitală". Ce spune despre perioada în care a fost consilieră PSD

anca alexandrescu viorica dancila paul stanescu
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, luni, la Digi24, legat de desemnarea Ancăi Alexandrescu drept candidat al formațiunii sale politice pentru funcția de primar al Bucureștiului că are șanse „foarte bune”. „Dacă dânsa a fost consilierul premierului Dăncilă sau Tudose și premierii respectivi au făcut o chestiune în neregulă, acei premieri trebuie să răspundă, nu consilierul”, susține Peiu.

Citește și: Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul din 7 decembrie, îl vede „o farsă”. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime” 

„În principiu, dacă vorbim de candidați, forurile de conducere ale partidului aleg pe un candidat pe care să-l sprijine dintre candidații care doresc să candideze. Eu, după câte știu, domnul Georgescu nu a dorit să candideze la poziția de primar. Cred că dânsul a spus public că exclude să participe în viața publică, la cea de președinte. Eu așa parcă îmi aduc aminte, dar nu înseamnă că am urmărit îndeaproape tot ce spune dânsul”, spune Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Acesta afirmă că Anca Alexandrescu „are șanse să fie susținută de către noi la această candidatură. Nu știu ce vor desemna forurile de conducere ale partidului, dar are șanse foarte bune să fie desemnată”.

Peiu spune că „nu cred că vom susține vreodată un candidat care este omul PSD-ului”. „Faptul că doamna Alexandrescu a fost membru PSD sau a lucrat cu un conducător al PSD-ului, premier al PSD-ului sau cu mai mulți, face parte din trecutul domniei sale. Astăzi, dânsa, din câte știu eu, de foarte mulți ani, nu are vreo legătură cu PSD”, mai precizează reprezentantul AUR.

„Eu v-aș ruga când vorbim despre Anca Alexandrescu, ca de altfel despre orice alt om politic, să ne uităm mai puțin la faptul că a fost apropiată de un partid sau altul, ci la faptele pe care le-a făcut. Adică ar fi un bun punct de plecare într-o discuție serioasă, dacă ați avea ceva să-i reproșați.

Toți oamenii care conduc într-un fel sau altul Guvernul au o armată de funcționari, consilieri care îi ajută. Nu pot fi făcuți acei oameni responsabil despre toate gesturile pe care le-a făcut în calitate de premier, o persoană sau alta. Consilierul are o latură tehnică”, precizează Petrișor Peiu.

Întrebat dacă Anca Alexandrescu reprezintă toate criteriile anunțate public de către AUR, senatorul afirmă că „întotdeauna în politică există un compromis”.

„Nu știu dacă le îndeplinește pe toate, n-am măsurat, dar este persoana care are cea mai bună reprezentativitate din ce s-a auzit până acuma. Sunt și alți oameni care pot fi luați în calcul. Nu știu, dar din ce am auzit eu, are o reprezentativitate bună. Nu am auzit să i se fi reproșat vreodată ceva de natură penală, de natură neprincipială, morală. N-am auzit să vină cineva să spună «a făcut următoarea ilegalitate, a ascuns următorul lucru», n-am auzit aceste lucruri.

Dacă dânsa a fost consilierul premierului Dăncilă sau Tudose și premierii respectivi au făcut o chestiune în neregulă, acei premieri trebuie să răspundă, nu consilierul. Este totuși exagerat o judecată de valoare asupra unui om legat de ce au făcut cei din jurul său. Un om trebuie judecat pentru faptele sale”, susține Petrișor Peiu.

Deputatul AUR Marius Lulea a declarat că AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei, el arătând că au fost luate în considerare mai multe opţiuni. La rândul lui, senatorul Petrişor Peiu a arătat că nu au cum să nu participe la alegerile parţiale din 7 decembrie, transmite News.ro. 

