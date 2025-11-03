Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul din 7 decembrie, îl vede „o farsă”. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime”

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. ”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că ”electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. În plus, Georgescu afirmă că, în mod macabru, în 7 decembrie – data alegerilor pentru Primăria Bucureşti – ”se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România”, informează News.ro.

Călin Georgescu vorbeşte, într-un mesaj video postat, duminică seară, pe Facebook, despre ”agitaţia acestor aşa-zise alegeri de la Primăria Bucureşti”.

”Despre aceste alegeri am de spus următoarele. Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării a legilor din 6 decembrie 2024 şi mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din Bucureşti şi consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui”, a afirmat Călin Georgescu.

Potrivit acestuia, ”într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România, iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci”.

”Pentru mine acest lucru este inacceptabil. Este o linie a demnităţii pe care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu ar fi avut nevoie de alegeri la Bucureşti (…) Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a mai transmis fostul candidat.

El a subliniat că niciun partid – nou sau vechi – nu poate susţine că vorbeşte în numele lui.

În 6 decembrie 2024, Curtea Constituţională a anulat scrutinul din 24 noiembrie 2024, în urma căruia Călin Georgescu s-a clasat pe prima poziţie.

În 16 septembrie 2025, fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia.

