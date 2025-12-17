Live TV

Video Pensii speciale tăiate pentru aleșii locali: sunt vizați foștii primari, viceprimari și președinți de consilii județene (proiect)

Desființarea pensiilor speciale pentru primari, date pe hârtie acum șase ani, pe timpul guvernului Dăncilă, urmează să intre în dezbatere. Nu au fost în plată niciodată, dar nici nu a fost vreun guvern care să le elimine pur și simplu. Acum este un proiect în Parlament în acest sens. Aceste pensii pot ajunge până la aproape 19.000 lei pentru foști primari, viceprimari sau șefi de consilii județene.

Proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali urmează să intre în dezbatere. Legea din 2019 presupune ca toți foștii primari, viceprimari, dar și președinți de consilii județene să încaseze o pensie specială, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

De exemplu, un fost președinte de consiliu județean poate lua o pensie minimă de 6.260 de lei pe lună, iar această sumă ar putea ajunge chiar până la aproape 19.000 lei pe lună.

Deocamdată, această lege este suspendată. Așadar, aleșii locali deocamdată nu încasează aceste sume, dar inițiatorii spun că ea trebuie eliminată.

De asemenea, România riscă să piardă în jur de 869 de milioane de euro din PNRR, dacă această lege va fi pusă în aplicare, pentru că țara noastră și-a asumat să elimine aceste pensii speciale.

