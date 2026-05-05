PES susține PSD după căderea Guvernului Bolojan: Apel la „o guvernare stabilă, pro-europeană” în România

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) și-a exprimat sprijinul pentru Partidul Social Democrat după votul de neîncredere și a susținut apelul PSD la „o guvernare stabilă, pro-europeană” în România.

„În urma votului de neîncredere, PES este ferm alături de Partidul Social Democrat în apelul pentru o guvernare stabilă, pro-europeană în România”, au transmis socialiștii europeni, într-o postare pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reprezentanții PES au subliniat că România traversează un moment dificil și are nevoie de stabilitate politică și economică.

„În acest moment critic, România are nevoie de o conducere care să obțină rezultate concrete: protejarea locurilor de muncă, asigurarea finanțării din partea UE și combaterea creșterii costului vieții, punând în același timp pe primul plan echitatea socială”, mai spune mesajul de pe rețeaua de socializare.

În final, socialiștii europeni au transmis că susțin implicarea PSD în formarea unei majorități care să asigure stabilitatea.

„Social-democrații sunt pregătiți să contribuie la restabilirea stabilității, la recâștigarea încrederii și la garantarea faptului că oamenii sunt pe primul loc”, a conchis sursa citată.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR prin care a fost demis Guvernul Bolojan a fost votată de 281 de parlamentari. Este cel mai mare număr de voturi „pentru” adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. Astfel, urmează să aibă loc negocieri șși consultări la Cotroceni pentru formarea unui nou Executiv.

PNL a votat, marți în Biroul Politic Național, să nu mai facă alianță cu PSD.

Editor : Ana Petrescu