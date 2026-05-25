Live TV

Pîslaru, despre creșterile salariale pentru demnitari: Nu am așezat în proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat, în cadrul prezentării proiectului de lege privind salarizarea bugetarilor, jalon cuprins în PNRR, că grila a fost stabilită în funcție de o încadrare de la 1 la 8, cu președintele țării pe cea mai înaltă funcție. El a precizat că Ministerul a discutat anterior cu Comisia Europeană dacă poate fi înghețată grila pentru demnitari, însă condiția ca jalonul să fie considerat îndeplinit este ca salariile să fie aplicate unitar și în același timp în toate categoriile profesionale. 

„Este o întrebare care, pe baza proiectului care s-a scurs pe surse, a suscitat deja, să spunem, controverse. 

Noi nu am așezat în acest proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna. Deci a fost o echivalare de coeficienți și, practic, în grilă s-a plecat de la o raportare de funcții echivalente și în acea raportare au fost încadrați și demnitari. Este vorba de o încadrare de la 1 la 8 cu președintele pe cea mai înaltă funcție și, practic, noi avem în acest moment pe grila care ține de demnitari. 

În mod concret, ca să înțelegem lucrurile cum sunt, dacă facem analiza de coeficienți, creșterea de coeficienți îți dă procentual și creșterea de salariu. Având în vedere faptul că situația românilor este una dificilă acum cu măsurile de austeritate luate, reașezarea grilelor duce într-adevăr la niște reașezări importante pentru aceste grile de demnitare care n-au mai fost modificate de ceva vreme. 

Vă pot spune că domnul ministru (Florin – n.red.) Manole chiar a avut dezbaterile respective cu Comisia Europeană și am inițiat o întrebare către Comisia Europeană dacă este posibil să înghețăm aplicarea grilelor pentru demnitari. În acest sens a fost trimisă o scrisoare, un e-mail către Comisia Europeană cu această întrebare punctuală pentru a ne asigura că există această posibilitate, ca de exemplu în 2027-2028, să nu avem creșterile de salarii de demnitari sau să explorăm o creștere graduală cu înghețări parțiale. Ceea ce cred că este important este că a existat un call, o videoconferință pe data de 18 mai, în care Comisia Europeană a spus așa, în cadrul CIT, deci în definirea jalonului din PNRR, avem o condiție, care de altfel e unul din principiile acordului politic, ca salariile să fie aplicate unitar și în același timp în toate categoriile profesionale. 

În acest moment vă pot confirma că la sfârșitul săptămânii trecute noi am mai pus încă o dată întrebarea să ne dea și în scris acest lucru. Deci vreau doar să asigur românii că nu este vorba despre faptul că există vreo grilă care crește în mod subiectiv față de altă grilă. Și că tocmai prin așezarea coeficienților în acest interval de 1 la 8 trebuie să îi pui și pe ceilalți undeva în grilă”, a declarat Dragoș Pîslaru. 

Ministrul a precizat că, în cazul său, creșterea salarială ar fi de 22%. „Cât înseamnă asta? 12.766, o creștere de 2.500 de lei”, susține Pîslaru.

Citește și Noua lege a salarizării: ce coeficienți sunt propuși pentru învățământ. Lista sporurilor pentru profesori 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan
1
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Digi Sport
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, avertisment pentru Nicușor Dan: „Guvernul meu” este o capcană
bancnote de 100 de lei
Pîslaru: Prin proiectul salarizării bugetarilor eliminăm 57% din sporuri. 56% din titularii posturilor vor avea creșteri salariale
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum afectează noua lege salariile judecătorilor. Explicațiile lui Dragoș Pîslaru: Pe baza unor hotărâri, și le-au crescut peste grilă
dragos pislaru (1)
DOCUMENT Guvernul a prezentat legea salarizării unitare în sistemul bugetar. Reforma este prevăzută în PNRR și intră în vigoare în 2027
safe
Cum va funcționa platforma SAFE care va conecta operatorii economici cu firmele românești de apărare
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de...
Andras Demeter
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Iranul îl bate pe Trump la „arta negocierii”. Războiul poate aduce...
eugen tomac nicusor dan
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan...
Ultimele știri
„Epidemia ne depășește”. Răspândirea Ebola în Republica Democratică Congo „depășește” capacitatea de intervenție, spune OMS
Iranul ar putea să redeschidă strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după un acord cu SUA de încetare a ostilităţilor
Alertă în Lituania după o scurgere masivă de date. Suspiciuni privind implicarea Rusiei: „Aceasta este noua realitate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Fanatik.ro
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor durează mai mult”
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Pacea dintre SUA și Iran nu ieftinește motorina. De ce se scumpesc instant carburanții, dar se ieftinesc...
Adevărul
Destinațiile cele mai ieftine din Europa pentru city break, unde îți poți planifica o vacanță accesibilă...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile...
Newsweek
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...