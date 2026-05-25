Pîslaru, despre creșterile salariale pentru demnitari: Nu am așezat în proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat, în cadrul prezentării proiectului de lege privind salarizarea bugetarilor, jalon cuprins în PNRR, că grila a fost stabilită în funcție de o încadrare de la 1 la 8, cu președintele țării pe cea mai înaltă funcție. El a precizat că Ministerul a discutat anterior cu Comisia Europeană dacă poate fi înghețată grila pentru demnitari, însă condiția ca jalonul să fie considerat îndeplinit este ca salariile să fie aplicate unitar și în același timp în toate categoriile profesionale.

„Este o întrebare care, pe baza proiectului care s-a scurs pe surse, a suscitat deja, să spunem, controverse.

Noi nu am așezat în acest proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna. Deci a fost o echivalare de coeficienți și, practic, în grilă s-a plecat de la o raportare de funcții echivalente și în acea raportare au fost încadrați și demnitari. Este vorba de o încadrare de la 1 la 8 cu președintele pe cea mai înaltă funcție și, practic, noi avem în acest moment pe grila care ține de demnitari.

În mod concret, ca să înțelegem lucrurile cum sunt, dacă facem analiza de coeficienți, creșterea de coeficienți îți dă procentual și creșterea de salariu. Având în vedere faptul că situația românilor este una dificilă acum cu măsurile de austeritate luate, reașezarea grilelor duce într-adevăr la niște reașezări importante pentru aceste grile de demnitare care n-au mai fost modificate de ceva vreme.

Vă pot spune că domnul ministru (Florin – n.red.) Manole chiar a avut dezbaterile respective cu Comisia Europeană și am inițiat o întrebare către Comisia Europeană dacă este posibil să înghețăm aplicarea grilelor pentru demnitari. În acest sens a fost trimisă o scrisoare, un e-mail către Comisia Europeană cu această întrebare punctuală pentru a ne asigura că există această posibilitate, ca de exemplu în 2027-2028, să nu avem creșterile de salarii de demnitari sau să explorăm o creștere graduală cu înghețări parțiale. Ceea ce cred că este important este că a existat un call, o videoconferință pe data de 18 mai, în care Comisia Europeană a spus așa, în cadrul CIT, deci în definirea jalonului din PNRR, avem o condiție, care de altfel e unul din principiile acordului politic, ca salariile să fie aplicate unitar și în același timp în toate categoriile profesionale.

În acest moment vă pot confirma că la sfârșitul săptămânii trecute noi am mai pus încă o dată întrebarea să ne dea și în scris acest lucru. Deci vreau doar să asigur românii că nu este vorba despre faptul că există vreo grilă care crește în mod subiectiv față de altă grilă. Și că tocmai prin așezarea coeficienților în acest interval de 1 la 8 trebuie să îi pui și pe ceilalți undeva în grilă”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a precizat că, în cazul său, creșterea salarială ar fi de 22%. „Cât înseamnă asta? 12.766, o creștere de 2.500 de lei”, susține Pîslaru.

