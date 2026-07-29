Sorin Grindeanu îl acuză pe Dragoș Pîslaru că „și-a donat casele din București” pentru a primi o locuință de la RA-APPS. Reacția MIPE

Sorin Grindeanu susține că ministrul interimar al Fondurilor Europene și al Muncii și-a donat casele pe care le deținea în București pentru a se putea încadra pe lista beneficiarilor de locuințe de la stat. Liderul PSD susține că, astfel, Dragoș Pîslaru a primit o locuință de 123 de metri pătrați într-o zonă centrală a Capitalei. Replica a venit de la MIPE, care a explicat situația locativă a ministrului.

Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa lui Dragoș Pîslaru, despre care spune că a efectuat deplasări fictive în weekend la Bruxelles, pe banii statului, și că ar fi cerut locuință de la RA-APPS deși ar fi avut unde să locuiască în București.

„Ministrul demis Pîslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării.

Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință de la RAAPPS de 123 de metri pătrați pe Kiseleff

Atunci când tai cu o mână 5 mii de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îți dai protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles pe weekend – nu mai ai ce căuta în acea funcție”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, la Parlament.

Totodată, liderul PSD i-a cerut demisia actualului ministru.

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Cum răspunde Pîslaru

În privința locuințelor lui Dragoș Pîslaru o reacție a venit dinspre Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene.

Potrivit MIPE, actualul ministru ar fi deținut un apartament în București, care figurează în declarația de avere din 2025, însă acesta a fost vândut între timp.

„În 16 aprilie 2025, ministrul Dragoș Pîslaru a angajat o promisiune de cumpărare pentru un imobil în Belgia, pentru care a semnat actele și a devenit proprietar pe 5 august.

În aceeași perioadă, pentru simplificarea procesului de achiziție al imobilului din Belgia, ministrul Dragoș Pîslaru a demarat procedurile pentru returnarea în familie a casei părinților în care aceștia locuiesc de peste 50 de ani. Ministrul nu mai locuiește în acest imobil, în care trăiesc părinții săi de peste 24 de ani. În trecut, locuința a fost transferată de către părinți pe numele său pentru a evita o succesiune complicată, fiind însă clar faptul că părinții dumnealui vor continua să locuiască în acel imobil și vor avea oricând drepturi depline asupra acestuia”, transmite ministerul, în comunicatul de presă.

După numirea în funcția de ministru, Dragoș Pîslaru ar fi solicitat RA-APPS o locuință în capitală „explicând faptul că nu poate locui cu părinții săi cu vârste de 83 și 88 de ani, având în vedere în primul rând configurația imobilului, respectiv aspecte ce țin de afecțiunile medicale ale părinților și spațiul de care au nevoie”.

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Editor : A.G.