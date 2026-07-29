Pîslaru: Două persoane din trei din sistemul medical vor avea creşteri salariale. Ce se întâmplă cu ceilalți angajați

Două din trei persoane din sistemul medical vor avea creşteri salariale prin noul proiect de lege a salarizării, iar celorlalţi li se menţin veniturile actuale, fiind la pragul superior, susţine ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru. Declaraţiile vin în contextul în care Federaţia Sanitas a declanşat, marţi, grevă generală în spitale, în semn de protest faţă de proiectul legii salarizării. Potrivit federaţiei sindicale, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgenţele şi cazurile complexe.

"După ce trei miniştrii PSD n-au făcut nimic pe acest subiect ani de zile, PSD lansează astăzi panică şi minciuni despre scăderi salariale care nu există şi dezinformează oamenii să iasă la grevă. Toate astea în contextul în care 2 din 3 persoane din sistemul medical vor avea creşteri salariale, iar celorlalţi li se menţin veniturile actuale, fiind la pragul superior. Nu doar că domnul Grindeanu nu a salvat PNRR-ul, ci a aruncat România în criză. O criză care trenează deja de peste 80 de zile. Pentru că a dus partidul în cap la un scor minim istoric, PSD se pregăteşte să îl mazilească pe domnul Grindeanu. Aşa că, din disperare, singura sa strategie a rămas atacul şi dezinformarea: face conferinţe zilnice de presă, varsă minciuni în stânga şi în dreapta, aruncă zeci de mii de euro pentru televiziunile de partid", a scris Dragoș Pîslaru miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

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El îl acuză pe şeful PSD, Sorin Grindeanu, că se laudă că partidul pe care îl conduce a salvat PNRR-ul, votând reformele, subliniind că aceste reforme trebuiau făcute de 5 ani, însă au fost constant amânate şi blocate de către PSD.

"În toţi aceşti ani, PSD a făcut doar campanie politică, fugind de reforme mâncând pământul. Nu, domnule Grindeanu, nu aţi salvat absolut nimic azi. Aţi făcut azi ce trebuia să faceţi de la bun început. Pe ultima sută de metri, v-aţi îndeplinit datoria pe care o aveţi faţă de români", a mai precizat ministrul interimar al Muncii.

În context, acesta a subliniat că Legea urbanismului, Legea integrităţii, Reforma Codului administrativ şi decarbonizarea au fost toate blocate de PSD şi rezolvate de Guvernul Bolojan.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a declarat, miercuri, că Parlamentul "a salvat" aproape 4 miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, adoptând acte normative ce vizează cinci jaloane PNRR care înseamnă bani europeni pentru continuarea proiectelor de autostrăzi, spitale şi şcoli.

El a amintit că în Camera Deputaţilor s-au adoptat miercuri Codul administrativ, Legea privind bonusurile acordate angajaţilor din ANAF şi Vamă, Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire, Codul urbanismului şi Legea integrităţii.

Editor : B.P.