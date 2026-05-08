Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș" pentru partid

Ionuț Pucheanu Foto: Inquam Photos
Guvernul minoritar PSD – „o sinucidere politică” Bolojan, din nou premier – un scenariu de „stand-up comedy” PSD intră în „etapa de așteptare”

Partidul Social Democrat așteaptă revenirea PNL la masa negocierilor pentru formarea unui nou executiv, în ciuda deciziilor anunțate deja de Ilie Bolojan, care reflectă rezoluțiile votate în partid. Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al PSD, a declarat la Interviurile Digi24.ro că refacerea fostei coaliții de guvernare rămâne cea mai plauzibilă variantă, în timp ce o guvernare minoritară cu participarea social-democraților ar reprezenta „o sinucidere politică” pentru partid.

Ionuț Pucheanu estimează că actuala criză politică s-ar putea încheia în aproximativ două săptămâni, prin formarea unei majorități guvernamentale din care să facă parte și PSD.

„Ne dorim refacerea Coaliției și închegarea ei în jurul unui nou premier. Fără PSD e cam greu să se creeze o alianță. Prin urmare, era foarte logic să iei în calcul că, mai devreme sau mai târziu, o să ajungem să ne înțelegem.”

Prim-vicepreședintele PSD susține că PNL și-ar putea schimba poziția în perioada următoare, invocând inclusiv ultimele declarații venite din partid. Totuși, liberalii au adoptat o rezoluție internă, votată de 50 dintre cei 54 de membri prezenți la ultima ședință a conducerii, prin care își exprimă opoziția față de o nouă guvernare alături de PSD.

„Oricât de încăpățânat ar fi domnul Bolojan, la fel cum PSD, cred că pot spune, nu e luat pe persoană fizică nici de Grindeanu, nici de Manda, eu bag mâna în foc că nici PNL nu e luat pe persoană fizică de domnul Bolojan. Noi suntem în așteptare în momentul de față. De la o zi la alta, de la o oră la alta, situația în PNL s-a schimbat: de la «niciodată, dar niciodată cu PSD», la «hai că, dacă v-ați cere scuze, parcă mai stăm de vorbă», apoi la «hai că ne-am cam grăbit puțin». În politică, la fel ca și în viață, în afară de moarte, nimic nu e permanent.”

Guvernul minoritar PSD – „o sinucidere politică”

O altă variantă discutată atât în partide, cât și la Palatul Cotroceni, potrivit surselor politice, este formarea unui guvern minoritar pentru o perioadă limitată. Inclusiv lideri PSD, precum Lia Olguța Vasilescu, au declarat că „toate variantele sunt pe masă”. La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că o astfel de formulă, deși departe de a fi ideală, ar putea deveni posibilă.

Ionuț Pucheanu respinge însă categoric această variantă și avertizează că un astfel de scenariu ar avea costuri politice majore pentru PSD.
„E greu de crezut că PSD este în postura de a dori să se sinucidă politic în asemenea hal, cu toate celelalte partide în opoziție. UDMR are bazinul stabilit; indiferent ce ar face, sunt la același scor. Prin urmare, prezența dumnealor pe scena politică viitoare e aproape garantată. Dar să ai toate celelalte formațiuni politice în opoziție, iar tu să decontezi toate cele bune sau rele... Nu cred că vom ajunge în această postură.”

Bolojan, din nou premier – un scenariu de „stand-up comedy”

O altă variantă de guvern minoritar discutată mai ales între PNL și USR, spun surse politice, ar fi una în care PSD să susțină guvernul din opoziție. Totuși, varianta propusă de susținătorii lui Ilie Bolojan este ca acesta să reocupe scaunul de la Palatul Victoria.

„Genul ăsta de scenariu e aruncat probabil de Bolojan sau de gânditorii din spatele domnului Bolojan doar așa, ca o situație absolută de autoflagelare a PSD. Vă dați seama ce chestie am fi făcut? L-am dat jos pe Bolojan, am ieșit, dar revine Bolojan, ne-am cerut scuze, ne-am făcut preș. Vă dați seama ce greșeală capitală ar fi făcut PSD? A cutezat să se atingă de aura lui Bolojan și să-l susținem pentru un nou mandat, cu noi în opoziție. Nici măcar nu ar trebui spusă. Dacă vreți să facem stand-up comedy, putem începe cu sketch-ul ăsta”, a spus Ionuț Pucheanu pentru Digi24.

După depunerea moțiunii de cenzură PSD-AUR, mai mulți politicieni din partidele rămase la guvernare au susținut că cele două formațiuni ar trebui să își asume și guvernarea împreună. Totuși, liderul PSD afirmă că un asemenea scenariu nu este luat în calcul nici de social-democrați, nici de AUR.

„Eu cred că celor de la AUR, ușor-ușor, încep să le miroasă și strategiile. Mi-e greu să cred că, indiferent de declarațiile politice – pe care le pot înțelege –, cei de la AUR și-ar dori o intrare într-o guvernare până în 2028.”

PSD intră în „etapa de așteptare”

Prim-vicepreședintele PSD spune că partidul intră într-o perioadă de așteptare, în care urmărește mișcările celorlalte formațiuni politice.

„Partidul Social Democrat așteaptă. Așteaptă mutările celorlalte partide. Noi ce-am avut de spus am spus. Rămânem pe aceleași axe. Nu avem nicio problemă cu niciun partid politic din actuala alianță în a reface alianța. Avem o singură solicitare: refacem, dar nu cu premierul Ilie Bolojan.”

Președintele României este așteptat să convoace consultări oficiale la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier. Până în acest moment, Nicușor Dan a avut discuții informale cu liderii fostei coaliții de guvernare.

