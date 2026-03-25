Live TV

PNL le răspunde social-democraților: Criza carburanților nu e subiect de campanie. Pozițiile PSD servesc altor scopuri

Data publicării:
sigla pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
În plin scandal legat de adoptarea măsurilor pentru a combate criza carburanților, PSD și PNL comunică prin comunicate de presă. Liberalii îi cheamă pe social-democrați la masa discuțiilor și susțin că pozițiile publice ale acestora „servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor”.

PNL: Să ne asumăm răspunderea pentru consecințele propunerilor

„PNL îndeamnă partenerii de coaliție la responsabilitate și dialog. România traversează o perioadă dificilă: scumpirea accelerată a carburanților, presiuni energetice generate de un conflict internațional imprevizibil, un buget abia adoptat care trebuie acum implementat. Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetățenii români și față de care Guvernul are obligația să răspundă cu măsuri concrete.

Tocmai de aceea, PNL îi așteaptă pe partenerii social-democrați să revină la masa coaliției și să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate și cu asumarea răspunderii comune pentru consecințele lor”, a transmis Partidul Național Liberal, miercuri, printr-un comunicat de presă. 

„Reducerea accizei și plafonarea nu sunt subiecte de campanie”

Liberalii mai subliniază că pozițiile exprimate public până acum, făcând referire la propunerile înaintate de PSD, nu rezolvă problema dacă nu au fundament tehnic și nici surse de finanțare:

„Ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor. Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate și cu responsabilitate față de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine.

PNL rămâne angajat față de stabilitatea guvernamentală și față de cetățenii României. Îi invităm pe partenerii noștri să facă același lucru.”

PSD atacă Guvernul tot printr-un comunicat de presă

Reacția PNL vine după ce PSD a solicitat Guvernului să dispună şi o reducere a accizelor, pe lângă măsurile anunţate anterior pentru combaterea creşterii accelerate a preţurilor la carburanţi. Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri dimineață, social-democrații susțin că intervenţia Guvernului „a venit târziu, iar efectele măsurilor anunţate sunt prea mici în raport cu majorările preţurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni”.

Scandal privind OUG de reducere a prețurilor combustibililor: BNS boicotează întâlnirea cu Guvernul

Blocul Naţional Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social privind măsurile Guvernului de reducere a prețurilor la combustibili, acuzând „modul defectuos şi lipsit de transparenţă” în care a fost realizată convocarea. Şedinţa fusese anunţată de Guvern pentru ora 11.00.

Totodată, Executivul ar fi trebuit să adopte măsurile marți, în cadrul unei ședințe extraordinare. Aceasta a fost, însă, amânată, după ce Consiliul Economic și Social (CES) nu a avizat proiectul. O nouă ședință CES ar urma să aibă loc miercuri de la 12:30.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

