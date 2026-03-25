Blocul Naţional Sindical (BNS) anunţă, miercuri, că a solicitat reprogramarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, acuzând „modul defectuos şi lipsit de transparenţă” în care a fost realizată convocarea. Şedinţa a fost anunţată de Guvern pentru ora 11.00, dar BNS anunţă că nu va participa. De la ora 10:30, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, are anunţată o întâlnire cu reprezentanţi ai principalelor federaţii sindicale. De la ora 12:30 ar urma să aibă loc plenul Consiliului Economic şi Social (CES), pentru avizarea proiectului, după ce marți a amânat ședința. Guvernul a amânat deja o dată ședința pentru adoptarea măsurilor iar premierul Ilie Bolojan a declarat că Executivul ar trebui să le aprobe până cel târziu joi.

ACTUALIZARE 10:45 Sterică Fudulea, președintele CES, a anunțat, miercuri, la Digi24, că membrii Consiliului se vor prezenta la ședința convocată de Guvern, unde ar trebui să fie prezente și sindicatele. Fudulea spune că ședința CES va depinde de avizele ministeriale și îndeplinirea procedurilor. „Așteptăm să vedem dacă aceasta este varianta finală, pentru că varianta inițială a suportat modificări pe parcursul procedurilor legislative și la ce CES trebuie să vină varianta finală de de avizat”.

„Ce am primit în momentul în care ni s-a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe CES, respectiv acum două zile, conform procedurii noi avem termen 24 de ore să convoc ședința CES. Am făcut acest lucru, cu condiția ca în plenul CES să ajungă varianta finală cu toate avizele interministeriale. Dacă noi o modificăm cu 5 minute înainte de ședința de Guvern, aceasta legislativ nu este forma vizată de CES și automat nu este constituțională. Noi avizăm ce ni se transmite. Dacă Guvernul modifică la final ordonanța și nu ne-o transmite nouă, înseamnă că nu este varianta aprobată de CES și poate fi atacată ulterior”, spune președintele CES.

ACTUALIZARE 10:21 PSD solicită Guvernului să dispună şi o reducere a accizelor, pe lângă măsurile anunţate anterior pentru combaterea creşterii accelerate a preţurilor la carburanţi. Potrivit PSD, intervenţia Guvernului „a venit târziu, iar efectele măsurilor anunţate sunt prea mici în raport cu majorările preţurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni”.

Știrea inițială:

„Blocul Naţional Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), în contextul modului defectuos şi lipsit de transparenţă în care a fost realizată convocarea acesteia. Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreţ fără echivoc faţă de instituţia dialogului social din România şi faţă de rolul partenerilor sociali în procesul decizional”, a transmis, miercuri, BNS, într-un comunicat de presă.

Confederațiile sindicale (CNSLR-FRATIA, Cartel Alfa, Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Sindicală Națională MERIDIAN) au transmis că nu vor participa și au trimis niște propuneri.

Potrivit documentului citat, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor „se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic”.

„De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic şi Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiţi să solicite convocarea CNTDS, evidenţiază încă o dată atitudinea superficială şi lipsită de respect a Guvernului faţă de un subiect de maximă importanţă, atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul de afaceri. În acest context, BNS a solicitat reprogramarea şedinţei CNTDS, având în vedere că, alături de celelalte patru confederaţii sindicale reprezentative, va participa la o întâlnire cu Preşedintele Camerei Deputaţilor, stabilită anterior convocării CNTDS”, mai arată sindicaliştii.

Prin urmare, Blocul Naţional Sindical precizează că nu va participa la şedinţa CNTDS programată pentru miercuri.

Potrivit agendei oficiale anunţate de către Guvern, şedinţa era programată pentru miercuri, la ora 11:00, la Palatul Victoria.

Potrivit programului oficial anunţat de către liderul PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, acesta va primi, de la ora 10:30, lideri ai principalelor confederaţii sindicale din Romania: CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăţia, CSDR, CSN Meridian.

Întâlnirea va avea loc la biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor.

Premierul Ilie Bolojan afirmă că Guvernul va adopta, miercuri după-amiază sau cel mai târziu joi, o primă ordonanţă care va include măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor pe pieţele internaţionale, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Şedinţa de Guvern pentru declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere nu a mai avut loc, marţi, întrucât Consiliul Economic şi Social a amânat avizarea actului normativ.

De la ora 12:30 ar urma să aibă loc plenul Consiliului Economic şi Social (CES).

Editor : A.C.