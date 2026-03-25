Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din Golf, despăgubiri, taxe pentru navele care tranzitează Ormuz

Un steag iranian se află în mijlocul distrugerilor din Piața Enghelab, în urma atacurilor efectuate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului, martie 2026. Foto: Profimedia
Taxe de trecere

Iranul cere despăgubiri pentru atacurile suferite, ridicarea tuturor sancţiunilor şi închiderea tuturor bazelor militare americane din Golful Persic pentru a accepta încetarea războiului cu SUA şi Israel, relatează Wall Street Journal (WSJ), citând persoane informate despre această chestiune.

În plus, Iranul doreşte garanţii că războiul nu va reîncepe, precum şi încetarea atacurilor Israelului asupra Hezbollah, gruparea libaneză aliată Iranului, precizează ziarul american, preluat de The Times of Israel.

Printre cererile Iranului ar figura şi un nou acord în Golf care să permită Republicii Islamice să perceapă taxe de trecere de la navele care traversează strategica Strâmtoare Ormuz, prin care tranzitează de obicei o cincime din petrolul mondial.

Totodstă, Iranul refuză să negocieze limitarea programului său de rachete balistice, potrivit ziarului. Condiţiile iraniene menţionate în articol nu fac nicio referire la programul nuclear al ţării, menţionează The Times of Israel.

WSJ citează un oficial american care afirmă că cererile Iranului sunt ridicole şi nerealiste, precum şi oficiali arabi şi americani care spun că poziţia Iranului face ca posibilitatea unui acord să fie şi mai îndepărtată decât era înainte de război.

Sursele citate de The Wall Street Journal spun că mesajele dintre Iran şi SUA au fost transmise indirect prin intermediari din Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii trecute.

Postul de televiziune israelian Canal 12 a informat marţi seară că SUA au prezentat un plan în 15 puncte pentru încheierea războiului, care include încetarea sprijinului acordat de Iran grupărilor afiliate din regiune, restricţii asupra programului său de rachete balistice şi desfiinţarea programului său nuclear.

