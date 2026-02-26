PNL, reacție la referendumul PSD anti-Bolojan anunțat de Grindeanu: Schimbarea premierului este nenegociabilă

Partidul Național Liberal a reacționat joi, printr-un comunicat de presă, la anunțul lui Sorin Grindeanu privind organizarea unei consultări interne în PSD privind continuarea guvernării cu Ilie Bolojan premier. Liberalii spun că „premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui” și îi cer „președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”. Liberalii avertizează că, în cazul în care PSD doreşte schimbarea Acordului, să se gândească că PNL îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă plecând de la principiu „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat”.

PNL spune, în comunicatul publicat pe pagina de Facebook a partidului, că a luat act de declarațiile lui Sorin Grindeanu, despre care spune că „contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României”.

„Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice. Trebuie să menținem disciplina fiscală și să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obținerea reducerii deficitului bugetar. Este un moment extrem de important pentru români și pentru țară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie. În aceeași măsură, putem spune că stabilitatea României și redresarea țării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credință a obiectivelor asumate în protocolul Coaliției și de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicați. Nu ne permitem acțiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliției sau schimbări ale înțelegerilor politice la jumătatea drumului”, scrie PNL în comunicatul citat.

Mesajul liberalilor continuă cu o cerere către liderul PSD. „PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă. PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului și așteaptă de la PSD ca, până la următorul moment al discutării acestuia, să își clarifice de urgență poziția”.

Liberalii spun că își doresc ca „această Coaliție să aibă o bună guvernare, să își îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât și prin programul pe baza căruia a fost învestit” și dau asigurări despre susținerea de care Ilie boloja n se bucură în rândul partidului. „PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui”.

„În cazul în care PSD dorește schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL își rezervă dreptul să acționeze în consecință, plecând de la principiu «un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat»”, scrie în încheierea comunicatului PNL.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în cadrul partidului, în care social-democrații să decidă dacă vor să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vor alt premier, dar și dacă vor să mai rămână în coaliție alături USR.

„M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (...) De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri.

