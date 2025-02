Victor Ponta are o părere foarte proastă despre Crin Antonescu, deși cei doi au fost colegi în USL și spune că îl cunoaște foarte bine. Afirmația a făcut-o în exclusivitate la Digi24, vineri seara. „N-am nicio adversitate față de Crin Antonescu. Am o părere foarte proastă despre el, dar nu am nicio adversitate. Spre deosebire de mulți alții, îl cunosc foarte bine”. În plus, fostul premier a afirmat că Ilie Bolojan ar putea fi „cel mai probabil” candidatul Coaliției la prezidențiale, dacă cele trei partide care o formează vor să aibă reprezentant în turul al doilea.

„Am fost concediat de domnul Ciolacu pentru că nu-l susțin pe domnul Crin Antonescu, pe care cred că nu-l va susține nici PNL. Am luat o decizie corectă”, a spus Victor Ponta.

Întrebat dacă Crin Antonescu nu va mai fi sprijinit de Coaliție, Victor Ponta a spus că are această părere, și că este „o opinie personală”.

Cred că Coaliția a greșit, cred că propunerea UDMR-ului, pentru că a fost a lor -, a fost un măr otrăvit. Cred că se va mai gândi Coaliția, pentru că românii vor altceva. Mesajul dat de români e clar. Vrem altceva.

În opinia sa, Ilie Bolojan va fi „cel mai probabil” candidatul Coaliției.

„Eu nu cred că vrea Coaliția să nu intre din nou în Turul 2. Li s-a întamplat asta în 24 noiembrie, și nu cred că-și doresc acest lucru. Unanimitățile ascund ceva rău în spate, la partide”, a adăugat Ponta.

„Are obsesii. Îmi aduc aminte cum se certa cu domnul Voiculescu, dar asta nu îl împiedică acum să aibă altă părere. Dacă se ceartă cu Sebastian Ghiță și se duce apoi la România TV, își schimbă părerea. Eu vorbesc de calitatea lui, și de ceea ce așteaptă oamenii pentru 2030 – un om care muncește, care luptă în România, un om care poate să ne reprezinte la Washington, în primul rând la Washington, pentru că acolo este interesul nostru, și poate pune România la masă. Iohannis a scos România de la masă. Ne-a ținut pe hol.”, a mai spus fostul premier.

