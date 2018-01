Ponta: Dragnea avea relații privilegiate cu ceea ce acum numește „statul paralel”

Fostul premier Victor Ponta spune că președintele PSD Liviu Dragnea avea la un moment dat legături strânse cu ceea ce numește acum „statul paralel”. „Mi-e greu să cred că și-a declarat independența”, adaugă el, într-o intervenție la Jurnalul de seară de la Digi24.

Cosmin Prelipceanu: Liviu Dragnea ne-a lăsat să credem că cele două guverne pe care le-a dărâmat erau controlate din altă parte.

Victor Ponta: Dar cine i-a numit pe Grindeanu și Tudose?

Cosmin Prelipceanu: El însuși.

Victor Ponta: Dacă Grindeanu și Tudose erau controlați din altă parte și Dragnea i-a pus, înseamnă că Dragnea e controlat din altă parte. Iar eu, care personal am asistat, am văzut cu ochii mei și cu urechile mele am auzit, știu sigur că dl Dragnea avea relații privilegiate cu ceea ce acum numește „statul paralel”. Am participat la multe evenimente semioficiale la care era și dl Pahonțu de la SPP, noua țintă a lui Dragnea. Îl face faimos, nu cred că știa lumea cine e Pahonțu. Nu era așa luptător cu el.

Dacă a numit doi premieri, pe Grindeanu și pe Tudose, de la statul paralel, înseamnă că el e controlat de statul paralel. Să înțeleg că și-a declarat independența acum, cu Dăncilă? Mi-e greu să cred acest lucru.

Cosmin Prelipceanu: De ce?

Victor Ponta: Pentru că dl Dragnea tot timpul va face acest joc, în care diferența între ce spune la televizor, ce gândește și ce face este ca între Africa, America de Sud și Asia, nu se ating niciodată.