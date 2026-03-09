Live TV

Mircea Abrudean, despre scandalul Ponta - Țoiu: „Cred că e nevoie de foarte multă coordonare, discuţii şi mai puţin zgomot”

oana toiu 2
Oana Țoiu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni, despre scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta şi a Dacianei Sârbu că este un subiect delicat, care cu siguranţă trebuie analizat de cine trebuie să facă asta şi trasă o concluzie pentru că nu poate să rămână suspans, în spaţiul public, cu privire la securitatea cetăţenilor români.

Preşedintele Senatului a fost întrebat despre o comisie de anchetă care să o vizeze pe Oana Ţoiu, ministrul de Externe. „Înţeleg că există o propunere în sensul ăsta. N-am văzut-o încă, o studiază colegii. Dacă îndeplineşte condiţiile, dacă trece de votul plenului, poate să existe şi astfel de comisie. Nu ar fi prima data”, a declarat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, despre consttuirea la Senat a unei comisii de anchetă privind situaţia repatrierilor din zona Orientului Mijlociu.

Abrudean a precizat că decizia privind continuarea mandatului Oanei Ţoiu la MAE aparţine celor care au propus-o, de la USR.

„Poziţia este a colegilor de la USR. Sigur că pot exista discuţii, dezbate interne, pot exista nemulţumiri la adresa oricărui ministru din această coaliţie, în interiorul coaliţiei. Ele se discută, se clarifică şi se ajunge la o concluzie. (..) Eu cred că o discuţie e binevenită oricând. Adică este o situaţie complicată pentru românii aflaţi în afara graniţelor, în zone de conflict, prioritatea zero a Guvernului, deci şi a Ministerului de Externe, care se ocupă de asta, este să îi aducem pe românii în siguranţă acasă. Deci o discuţie cu siguranţă, cred că va avea loc,. Nu cred că trebuie o convocare oficială. Până la urmă, este un membru al Guvernului, premierul e şeful Guvernului, o sună pe doamna ministru, vine, discută şi clarifică. Adică nu cred că trebuie să ne formalizăm aici. Dar, repet, mai ales în actualul context, eu cred că e nevoie de foarte multă coordonare, discuţii şi mai puţin zgomot, mai ales pe un subiect foarte sensibil, pentru că e vorba de siguranţa cetăţenilor români, care sunt încă aflaţi, mulţi dintre ei, în zone complicate”, a arătat preşedintele Senatului, potrivit News.ro.

Despre situaţia fiicei lui Victor Ponta, Abrudean a spus că „acolo va trebui să se lămurească această chestiune”.

„Deocamdată avem declaraţii, există şi nişte demersuri, înţeles că s-au făcut. Trebuie să-şi facă toată lumea treabă şi, dacă se clarifică, se dovedeşte într-un fel că a fost o eroare a cuiva, evident că oricine ar fi acel cineva trebuie să plătească într-un fel sau altul. (..) E un subiect delicat, care cu siguranţă trebuie analizat de cine trebuie să facă asta şi trasă o concluzie, pentru că nu poate să rămână suspans în spaţiu public cu privire la securitatea cetăţenilor români”, a menţionat preşedintele Senatului.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este regretabilă situaţia în care s-a găsit Irina Ponta şi se declară revoltat de cele întâmplate. Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru clarificarea tuturor aspectelor.

