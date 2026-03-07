Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica sa îndeplinea criteriile de repatriere: MAE le neagă mincinos

Victor Ponta spune că în cazul fiicei sale, care s-a întors vineri în România cu un zbor comercial din Dubai, a anunțat Ambasada și Consulatul României din UAE încă din data de 28 februarie, „că Irina Ponta se află acolo neînsoțită și că dorește să vină acasă imediat ce există această posibilitate”. Fostul premier mai transmite, sâmbătă, pe Facebook, că pe 4 martie au fost contactați de un reprezentant al Consulatului şi anunțați de existența unei curse aeriene organizate. „Irina trebuia să fie a doua zi la sediul din Dubai al consulatului, urmând să plece cu un autobuz spre Oman. (...) Nu am intervenit în niciun fel ca ea să fie pe această listă cu prioritate”, susține Ponta. El subliniază că fiica sa îndeplinea toate criteriile privind repatrierea copiilor români neînsoțiți, despre care mai afirmă că purtătorul de cuvânt al MAE „le neagă în mod evident mincinos”. Acesta susține că „o anchetă trebuie să clarifice situația” .

Victor Ponta afirmă pe Facebook că fiica sa „este încă minoră în înțelesul legii, deoarece nu a împlinit încă 18 ani”. „Sunt convins că MAE cunoaște legea și, din acest motiv, a introdus ca principal criteriu pentru repatriere «minoritatea»”.

„2. Irina a plecat în Emiratele Arabe Unite în ziua de 21 februarie, alături de mama sa, pentru a participa la un eveniment la care fusese invitată de o universitate americană. Nu aveam cum să știm că peste o săptămână va începe un conflict militar în zonă. La universitate nu sunt acceptați părinții, motiv pentru care instituția și-a asumat răspunderea legală pe durata sejurului, a cazat-o și a achiziționat biletul de avion de întoarcere, iar mama ei s-a întors acasă.

3. Irina este cetățean român și studiază la un liceu prestigios din București. NU este și nu a fost niciodată rezidentă în UAE.

4. Am anunțat Ambasada și Consulatul României din UAE încă din ziua de 28 februarie că Irina Ponta se află acolo neînsoțită și că dorește să vină acasă imediat ce există această posibilitate. Am făcut acest demers în primul rând pentru că e primul lucru la care te gândești în situații de criză (să anunți autoritățile).

Cetățenii romani care au exprimat dorința de a reveni in țară au fost incluși pe listele pentru repatriere de către personalul consulatului sau ambasadei, indiferent de modalitatea prin care s-au înregistrat (whatsapp, email sau platforma dedicata, deci nu doar cei care au reusit să se înscrie pe platforma Econsulat) .

5. Nu am solicitat niciodată din partea autorităților romane cazare în UAE (deoarece Irina a stat la universitate până la momentul plecării spre Consulatul României din Dubai).

6. Consulatul României ne-a contactat pentru a confirma dacă Irina este minoră, dacă este neînsoțită și dacă se află în UAE în scopuri legate de educație.

7. Până în ziua de miercuri, 4 martie, în ciuda tuturor eforturilor noastre și ale universității, nu am reușit să găsim un zbor cu care Irina să se întoarcă în Europa. Miercuri după-amiază, am fost contactați de un reprezentant al Consulatului României şi anunțați de existența unei curse aeriene organizate. Irina trebuia să fie a doua zi, joi, la ora 11, la sediul din Dubai al consulatului, urmând să plece cu un autobuz, împreună cu alți copii minori, spre Oman – de unde urma să zboare spre România. Nu am intervenit în niciun fel ca ea să fie pe această listă cu prioritate. Nu cunosc componența listei și nici de ce MAE afirmă cǎ Irina nu trebuia sa fie pe acea lista deși îndeplinea toate criteriile prevăzute de HG 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor a copiilor romani neînsoțiți! Tocmai MAE a anunțat aceste criterii - după care prin purtătorul de cuvânt le neagă în mod evident mincinos! Bineînțeles că o anchetă trebuie să clarifice situația și dacă este necesar, sunt oricând pregătit să răspund la întrebări.

8. În aceste condiții, universitatea a acceptat să predea responsabilitatea asupra Irinei nouă, părinților, și Consulatului României. Tot universitatea a transferat-o pe Irina în Dubai cu o mașină proprie.

9. Este evident că nu Irina a decis să plece din Abu Dhabi spre Dubai și că nu ar fi venit niciodată la consulat dacă nu era chemată.

10. Înainte ca Irina să urce în autobuz, alături de ceilalți minori, consulul României a fost sunat direct de către doamna ministru de Externe, Oana Țoiu, care i-a transmis, în mod imperativ, să NU o lase pe Irina să meargă spre Oman, afirmând că aceasta reprezintă «o vulnerabilitate de imagine».

Precizez că, la acel moment, Irina îndeplinea toate condițiile impuse chiar de MAE: minoră, fără însoțitor, aflată la studii. Locuri disponibile în avion erau și la acel moment, așa cum s-a dovedit ulterior. Revin cu precizarea că a fost chemată și că nu am făcut presiuni ca ea să fie în locul altor copii.

Chiar dacă nu ar fi fost locuri disponibile în avion (ceea ce s-a dovedit că nu este cazul), era obligația legală a autorităților române să o transporte măcar până în Oman – unde aeroportul a fost funcțional și unde puteam să găsim o companie aeriană cu care să zboare spre Europa.

11. În urma intervenției ilegale și abuzive a doamnei ministru Țoiu, Irina a fost singurul copil din grup abandonat în Dubai – neavând nici cazare și nici un alt zbor confirmat.

12. Am reușit, cu sprijinul autorităților emirateze (sic!) și a oamenilor extraordinari care şi-au dorit să ajute, să găsim un loc la un zbor cu care Irina a revenit în țară. Vreau însă să mulțumesc și personalului consular din Dubai, care a acționat cu profesionalism și în baza prevederilor legale atunci când a inclus-o pe Irina pe lista minorilor ce puteau fi evacuați. Tot personalul consular a încercat sa ne ajute să găsim un zbor spre Europa - chiar dacă nu au reușit însă omenia și bunele intenții contează.

13. Avionul pe care MAE a anunțat că îl organizează pentru minori neînsoțiți din Oman a zburat spre București cu 14 locuri goale din cele 180 și cu doar 95 de minori (mulți însoțiți), plus adulți. Este evident că sintagma ticăloasă «a încercat să se bage peste rând» este ilogică atâta timp cât nu au fost ocupate toate locurile în avion și cât atâția adulți au călătorit cu acel zbor.

Dar și acest aspect doresc să fie cercetat pentru a avea o imagine clară asupra componenței zborului”, arată Victor Ponta.

El acuză că o „campanie mincinoasă și de denigrare lansată împotriva unui minor de către USR și acoliții săi a încercat doar să o exonereze de răspundere pe doamna ministru Țoiu pentru activitatea ilegală și imorală desfășurată”.

„Voi prezenta aceste date și autorităților statului român. Dar am vrut ca toți cei care ne-ați susținut în această perioadă dificilă să fie convinși că au apărat o cauză dreaptă. Și, desigur, îmi doresc ca cei care nu cunosc situația să afle adevărul.

În plus, modul în care a acționat doamna ministru Țoiu este dezgustător și dezonorant pentru un înalt demnitar român care avea datoria legală să asiste minorii, nu să îi abandoneze cu rea-credință într-o zonă de conflict. Minciunile repetate și rușinoase ale purtătorului de cuvânt al MAE, prezentând informații și date parțial adevărate, aruncă o pată nemeritată pe întreg personalul diplomatic și consular românesc, care își face datoria legală și morală cu consecvență și profesionalism”, mai susține acesta.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, referitor la posibilitatea ca numele fiicei fostului premier Victor Ponta să fi fost scos de pe lista pentru zborul de repatriere, că „modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal”. El a dat asigurări că nu s-a întâmplat aşa ceva. „Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a subliniat el.

