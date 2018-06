Ponta: Dragnea trebuie să se retragă dacă îl interesează soarta PSD, a Guvernului şi a României

Parlamentarii PSD au fost, în urmă cu un an, "traumatizaţi" şi "umiliţi" de Liviu Dragnea să voteze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, dar "Justiţia le spală azi ruşinea de atunci", este mesajul deputatului Victor Ponta după condamnarea lui Liviu Dragnea.





"Exact pe 21 iunie (cu un an în urmă) toţi pesediştii au fost traumatizaţi şi umiliţi de Liviu Dragnea să voteze moţiunea de cenzură contra Guvernului PSD Grindeanu. Iată că Justiţia le spală azi ruşinea de atunci!", a scris Ponta, pe pagina de Facebook.



Ponda a amintit că, atunci când a fost inculpat "pe nedrept", a demisionat.



"Când ai o funcţie publică sunt lucruri mult mai importante decât cariera personală. Eu am demisionat atunci când am fost inculpat (pe nedrept) ca să salvez PSD, Guvernul şi regulile de drept în societatea românească. După a doua condamnare, Liviu Dragnea trebuie să se retragă dacă îl interesează soarta PSD, a Guvernului şi a României", a adăugat fostul preşedintele al PSD.



Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman în legătură cu angajarea în această instituţie a două persoane care de fapt lucrau pentru organizaţia PSD. Decizia nu este definitivă.



Pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu a fost contopită cu pedeapsa de 2 ani cu suspendare primită în dosarul "Referendumul".



Instanţa a anulat suspendarea executării din dosarul "Referendumul", rezultând o pedeapsă finală de 3 ani şi 6 luni cu executare.



Decizia de condamnare a fost luată de doi dintre cei trei judecători ai completului. Al treilea a votat pentru achitare.



Pe de altă parte, Dragnea a fost achitat pentru acuzaţia de instigare la fals intelectual.