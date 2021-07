Victor Ponta, după includerea sitului Roșia Montană în Patrimoniul UNESCO: România nu va mai putea să își exploateze resursele naturale

Fostul premier Victor Ponta, unul dintre susțintorii proiectului minier de la Roșia Montană în perioada în care era șeful Guvernului, a reacționat într-un mesaj pe Facebook, după anunțul că situl a fost inclus în Patrimoniul UNESCO.

Ok - am înțeles! USR PLUS au obținut încă o “victorie pentru istorie”! Nici măcar România nu va mai putea să își exploateze resursele naturale. Cu adevarat “o victorie istorică”. De fapt, nici nu vrem bani din redevențe, impozite, taxe, investiții, salarii… Nu ne trebuie nouă că nu suntem noi niște “pârliți” cum sunt China, Rusia, Australia, SUA și Canada (am pus doar primele 5 țări din topul exploatării aurului)!”, scrie fostul premier, pe Facebook.

Ponta vorbește și despre procesul deschis de compania minieră Gabriel Resources la Washington în care i se cere României despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari.

„Acum sper ca USR PLUS să câștige și procesul internațional de la Washington (așa au spus)! Și dacă, cumva, Doamne Ferește, prin absurd, din vina “pesediștilor” și a “corupției”, se pierde procesul - sunt convins că banii datorați de Romania vor fi plătiți direct din salariul lor de domnii Cioloș, Barna, Goțiu & Co (că doar nu îi dau tot de la români)”, a mai scris Victor Ponta.

Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a admis, marți, candidatura sitului Roşia Montană pentru a fi adăugat pe lista siturilor protejate de instituţie. Decizia a fost luată fără obiecții și fără amendamente.

Compania Gabriel Resources a obţinut în anul 1999 o licenţă de explorare pentru proiectul minei de aur de la Roşia Montană, în care compania canadiană deţine o participaţie de 80,69% iar compania minieră de stat Minvest Deva deţine 19,31%. Compania canadiană a anunţat, pe data de 30 iunie 2017, că va chema în instanţă România la un Tribunal al Băncii Mondiale pentru că ar fi înregistrat pierderi de 4,4 miliarde de dolari, deoarece Guvernul de la Bucureşti a decis să nu aprobe exploatarea minei în urma protestelor de stradă.

Editor : R.K.