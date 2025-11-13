Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi în conferința comună cu omologul moldovean Alexandru Munteanu, că România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova. La rândul său, șeful Guvernului de la Chișinău a precizat că Republica Moldova a reuşit în aceşti ani, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc.

„România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova. Faptele o demonstrează. Aşa cum am agreat în cadrul discuţiilor noastre, vom menţine un dialog extrem de dinamic între miniştrii noştri. Trebuie să continuăm şi să aprofundăm proiectele comune, deja angajate sau pe care le vom decide împreună în viitor, în beneficiul cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, a afirmat Ilie Bolojan, în declarația de presă comună cu Alexandru Munteanu, susținută joi la Palatul Victoria.

El a adăugat că există o listă lungă a proiectelor de cooperare bilaterală.

„Sunt multe domenii şi proiecte unde lucrăm foarte strâns şi o să enumăr câteva exemple, deşi lista este mult mai lungă. Interconectarea infrastructurilor noastre de energie şi transporturi, cum ar fi linia electrică Suceava-Bălţi, reabilitarea şi electrificarea conexiunii feroviare Iaşi-Ungheni, cu fonduri europene, construcţia podului Ungheni, care va fi legat la autostrada A8, fiind primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani”, a mai spus Bolojan.

Premierul a menţionat şi proiectele privind facilitarea tranzitului la punctele de frontieră, cu obiectivul de a reduce timpul de aşteptare, un lucru important pentru cetăţenii din ambele state şi pentru companii, în contextul în care România este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova.

El s-a referit şi la intensificarea cooperării la nivel local, cooperarea în domeniul securităţii, pe fondul riscului generat de agresiunea rusă în Ucraina şi cooperarea în domenii „de suflet” precum cultura şi educaţia.

Prim-ministrul a reiterat faptul că în plan european România va rămâne o voce puternică şi un susţinător al progresului Republicii Moldova.

„Vom lucra îndeaproape cu guvernul dumneavoastră, deoarece aderarea la Uniunea Europeană este singura opţiune în măsură să răspundă aspiraţiilor de viitor şi să ducă la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor Republicii Moldova. Susţinem şi angajamentele de reformă ale Chişinăului, necesare nu numai în procesul de aderare, dar mai ales pentru dezvoltarea Republicii Moldova. E nevoie ca la nivelul Uniunii Europene să găsim rapid soluţii pentru deschiderea primelor clustere de negociere cu Republica Moldova iar România susţine ferm acest obiectiv”, a concluzionat premierul României.

Munteanu: Moldova a reuşit, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc

Republica Moldova a reuşit în aceşti ani, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc, a declarat Alexandru Munteanu, aflat joi în vizită la Bucureşti, și a adăugat că doreşte să extindă cooperarea cu țara noastră.

„Moldova a reuşit în aceşti ani, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc, devenind dintr-un consumator vulnerabil un partener regional activ şi un partener cheie în coridorul vertical de gaze care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova şi Ucraina. Vrem să extindem cooperarea. Pentru noi este important contractul semnat între Energocom şi OMV Petrom pentru a accesa gaze din Neptun Deep. Invităm companiile de pe piaţă românească cu experienţă în producerea energiei verzi şi sisteme de stocare să participe la licitaţii de la noi. De asemenea, ne-am exprimat intenţia de a participa la construcţia următorului bloc de la Cernavodă”, a afirmat prim-ministrul de la Chişinău, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Munteanu a precizat că Republica Moldova are noi obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice.

„Mulţumim României pentru accesul la piaţa de energie electrică, dar şi pentru sprijinirea integrării noastre în piaţa energetică europeană. Avem noi obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice, pe lângă cele trei linii deja planificate să fie gata până în 2028, printre care Vulcăneşti - Chişinău este finalizată, practic, la 90 de procente. Vorbim de noi proiecte de interconectare cu România şi Ucraina: Vulcăneşti - Smârdan, Comrat - Smârdan şi Vulcăneşti - Artsyz, care să crească conectivitatea regională”, a explicat el.

Potrivit acestuia, peste 1.600 de companii româneşti sunt prezente deja în Republica Moldova, ţara noastră fiind principalul partener comercial şi principal investitor.

Premierul de la Chișinău a evidenţiat viziunea strategică în domeniul infrastructurii rutiere.

„Deja am început lucrurile la primul pod rutier pe Prut din ultimele şase decenii. Vrem să construim un nou pod la Albiţa, să punem în funcţiune conexiunea feroviară Cantemir - Fălciu şi să ne conectăm la reţeaua feroviară şi la autostrăzile româneşti”, a precizat el.

Prim-ministrul moldovean a salutat sprijinul tehnic şi expertiza României în consolidarea rezilienţei instituţionale şi cibernetice. El a susţinut o colaborare şi mai activă pentru contracararea riscurilor cibernetice, protecţia infrastructurii critice şi formarea profesională în securitate digitală.

