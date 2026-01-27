Live TV

SUA anunţă un exerciţiu militar aerian în Orientul Mijlociu. Iranul spune că poate bloca Strâmtoarea Ormuz dacă este atacat

Trump: „Vor să vorbească” Iranul trece la ameninţări

Statele Unite au anunţat marţi că urmează să desfăşoare un exerciţiu militar aerian, timp de mai multe zile, în Orientul Mijlociu, în contextul unor tensiuni între Washington şi Teheran cu privire la reprimarea în sânge a unei contestări a puterii în Iran. În același timp, Iranul a ameninţat că va considera ţările vecine drept „ostile”, dacă teritoriul lor va fi folosit într-un eventual atac.

Exerciţiul american „va demonstra capacitatea de a desfăşura, dispersa şi menţine o putere aeriană de luptă în întreg” Orientul Mijlociu, anunţă într-un comunicat componenta aeriană a Comandamentului Militar American în Orientul Mijlociu (CENTCOM), potrivit AFP, preluată de News.ro.

CENTCOM nu precizează nicio dată şi niciun loc al acestui exerciţiu.

Luni, armata americană a anunţat sosirea în Orientul Mijlociu a portavionului USS Abraham Lincoln şi a grupului său aeronaval.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri să atace Iranul, ca represalii faţă de reprimarea contestării puterii iraniene, în ianuarie.

Însă el a părut să revină asupra acestor ameninţări, după ce a dat asigurări că Teheranul a suspendat execuţii prevzute ale unor manifestanţi.

Trump: „Vor să vorbească”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că puterea iraniană caută dialogul, însă lasă să planeze ameninţarea unei acţiuni militare împotriva Iranului prin desfăşurarea unei forţe navale americane la Golful Persic, relatează AFP, potrivit News.ro.

Donald Trump a avertizat că Statele Unite au „o armada mare în apropiere de Iran. Mai mare decât în Venezuela”, referindu-se la operaţiuni americane care au condus la capturarea şefului statului venezuelean Nicolas Maduro la începutul lui ianuarie.

Însă el a adăugat, într-un interviu acordat site-ului Axios, că „ei vor să încheie un acord. O ştiu. Au sunat de mai multe ori, vor să vorbească”.

„Dacă vor să ne contacteze, iar ei ştiu condiţiile, atunci vom discuta”, a declarat ulterior un oficial american de rang înalt, potrivit Axios.

Potrivit site-ului, Donald Trump nu a vrut să detalieze opţiunile pe care le are în vedere.

Unii analişti estimează că între ele se află bombardarea unor instalaţii militare sau atacuri ţintite vizând lideri.

Iranul trece la ameninţări

Iranul va considera ţările vecine drept „ostile”, dacă „teritoriul, spaţiul aerian sau apele” le sunt folosite în atacuri pe teritoriul iranian, a avertizat marţi Mohammad Akbarzadeh, un oficial de rang înalt din cadrul Forţelor Navale ale Gardienilor Revoluţiei, citat de o agenţie iraniană de presă.

„Acest mesaj a fost transmis” ţărilor din regiune, a anunţat Mohammad Akbarzadeh.

El a ameninţat că, în cazul unui atac, Iranul va bloca Strâmtoarea Ormuz, o rută de navigaţie-cheie în transportul energetic.

Totodată, oficialul iranian a ameninţat Statele Unite şi aliaţii lor că, „securitatea alimentaţiei, energiei şi comerţului lor a fost asigurată prin această strâmtoare (...), însă noi putem transforma această securitate în insecuritate”.

