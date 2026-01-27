Un bărbat a fost rănit grav după ce a fost împuşcat de agenții ICE în Arizona

Un bărbat a fost rănit grav într-un incident armat de către poliţia de frontieră (ICE), marţi, în oraşul Arivaca, în Arizona, în în plin scandal împotriva ICE, potrivit presei locale, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 7.30 (15.30, ora României).

Salvatori au fost alertaţi cu privire la faptul că o persoană se afla în stare critică după ce a fost împuşcat de ICE locală, a anunţat un purtător de cuvânt al şerifului comitatului Pima.

Bărbatul a fost arestat şi s-a deschis o anchetă.

Departamentul american al Securităţii Interne, contactat de Reuters, nu a răspuns solicitărilor de informații.

