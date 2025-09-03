Preşedintele Consiliului European e primit astăzi, la Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan Data publicării: 03.09.2025 07:00 Antonio Costa, președintele Consiliului European. Foto: Profimedia Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, va fi primit astăzi, la Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan, informează Administraţia Prezidenţială. Costa se va întâlni cu şeful statului român în jurul orei 19:00, ocazie cu care cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale.Ulterior, cei doi oficiali vor avea declaraţii de presă comune.Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit luni, la Baza militară „Mihail Kogălniceanu”, cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Editor : B.E. Etichete: consiliul european nicusor dan antonio costa Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația... 2 Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să... 3 Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care... 4 Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat... 5 Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...