Preşedintele Consiliului European e primit astăzi, la Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan

Data publicării:
European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Antonio Costa, președintele Consiliului European. Foto: Profimedia

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, va fi primit astăzi, la Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan, informează Administraţia Prezidenţială.

Costa se va întâlni cu şeful statului român în jurul orei 19:00, ocazie cu care cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale.

Ulterior, cei doi oficiali vor avea declaraţii de presă comune.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit luni, la Baza militară „Mihail Kogălniceanu”, cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

