Live TV

Ursula von der Leyen este așteptată luni la Constanța. Se va întâlni cu președintele Nicușor Dan

Data publicării:
Summit On The Future Of Energy Security- Day One
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Foto: Getty Images

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuţii, va râmâne la Bucureşti, având programată o şedinţă a coaliţiei, dar şi o şedinţă de Guvern şi asumarea răspunderii în Parlament, informează News.ro.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că, luni, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanţa.

Va avea întrevederi şi cu oficiali ai Armatei. De asemenea, va vizita portul militar Constanţa. 

„Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se arată în anunţul oficial.

Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să ia parte la discuţii, va râmâne în Bucureşti, potrivit darelor transmise de către oficialii Guvernului. Bolojan are programată o şedinţă a coaliţiei, la ora 12.00, dar şi o şedinţă de Guvern, la ora 16.00, şi asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00. 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus
Digi Sport
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns „într-un punct bun”...
profimedia-0831729084
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii...
sigla interpol
„Introvertita”: Interpolul cere ajutor pentru identificarea unei...
profimedia-1032912429
Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în...
Ultimele știri
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă. Senatul și Camera, în ședințe comune succesive
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei astronomice. Când trecem la ora de iarnă
Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
coalitie dominic fritz
Dominic Fritz, despre blocajul din Coaliție legat de reforma locală: „Îl susținem pe Ilie Bolojan în această cură de slăbire”
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - CANDIDAT USR - INTALNIRE CU OAMENI DE
Elena Lasconi, avertisment pentru premierul Ilie Bolojan: „Grijă mare cu măsurile de austeritate”
Ursula von der Leyen donald tusk
„Putin este un prădător”: Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus
nicusor dan face declaratii
Măsurile fiscale, analizate de Nicușor Dan: „Sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli”
nicusor dan ursula von der leyen
Nicușor Dan anunță agenda discuțiilor de luni cu Ursula von der Leyen, la întâlnirea de la Constanța
Partenerii noștri
Pe Roz
A vrut să scape de stilul de viață „mizerabil” din Londra și s-a mutat în Dubai, dar acum regretă: „Totul e...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Fanatik.ro
Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce faci în caz de probleme medicale dacă nu mai ești asigurat după 1 septembrie 2025? „Asta este singura...
Adevărul
Cultura care ar putea revoluționa agricultura românească, odată cu anunțul construcției unei fabrici de...
Playtech
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a...
Digi FM
Resentimente şi furie. Cum s-a destrămat The Police. Sting, dat în judecată de foștii colegi. Îi cer...
Digi Sport
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
Pro FM
Taylor Swift a purtat bijuterii de aproape 1 milion de dolari, la ședința foto dedicată viitorului ei album
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie