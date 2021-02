Presupusul turnător la Securitate al scriitoarei Herta Muller, numit de USR PLUS la conducerea Muzeului Satului Bănățean

Scriitorul Walther Konschitzky, despre care Herta Muller a scris în cartea „Mereu aceeaşi nea şi mereu acelaşi neică” că ar fi turnat-o la Securitate, a fost numit de USR PLUS în echipa de coordonare științifică a Muzeului Satului Bănățean din Timișoara. După ce presa locală a scris despre trecutul scriitorului, vicepreședintele CJ Timiș Cristian Moș (USR PLUS) a anunțat că a cerut revocarea din funcție a lui Konschitzky.

Scriitorul Walther Konschitzky care este și editor, etnolog și fotograf, originar din Bacova, Timiș, trăiește în Germania.

Potrivit unui articol publicat în „Dilema Veche”, citat de Ziua de Vest, volumul „Mereu aceeaşi nea şi mereu acelaşi neică”, semnat de Herta Muller, cuprinde şi „odiseea întoarcerii şi a reconstituirii trecutului cu ajutorul dosarului de urmărire, un trecut mutilat la propriu şi la figurat, căci dosarul de la CNSAS a fost descompletat”.

„Lectura dosarului, întocmit minuţios de Securitate, dar păstrat parţial, declanşează un adevărat policier biografic în care sunt deconspiraţi câţiva dintre informatori (Roland Kirsch, Walther Konschitzky, Alexander Ternovits sau Horst Fassel, unii dintre aceştia fiind chiar decoraţi de Ion Iliescu cu Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de ofiţer)”, se arată în articol.

După ce presa locală a scris despre presupusa colaborare a lui Walther Konschitzky cu Securitatea în dosarul câștigătoarei Premiului Nobel pentru literatură, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș a anunțat că a cerut revocarea sa din funcție.

„În urma informațiilor apărute în articolele din presa locală, cu privire la colaborarea domnului Walther Konschitzky cu Securitatea, vă anunț că, în această dimineață, am purtat o discuție atât cu directorul Muzeului Satului Bănățean, domnul Dănuț Radoslav, cât și cu o parte dintre membrii Consiliului de Administrație al Muzeului și am primit asigurări că numirea domnului Walther Konschitzky în Consiliul Științific o să fie revocată în cel mai scurt timp. În locul dumnealui, o să fie numită doamna Daniela Crainic, Președintele Asociației Lunca Pogănișului - asociație care are ca scop identificarea, conservarea și promovarea valorilor culturale și naturale locale și ale patrimoniului local”, a scris Cristian Moș pe Facebook.

Editor : R.K.