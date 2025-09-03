Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii

Fostul premier Adrian Năstase a avut o primă reacție după ce a apărut în fotografii alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong, la un eveniment organizat la Beijing. Acesta susține că a participat în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară”.

„La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală.

Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

La Beijing are loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Alături de Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apare într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

Reacția MAE

Oana Țoiu a declarat că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care stau onorați în poză lângă Putin astăzi”.

Ministra Afacerilor Externe a declarat miercuri, pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

