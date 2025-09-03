Live TV

Exclusiv Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de dictatori: Și ambasada a primit invitație, dar ne delimităm de Putin

Adrian Năstase. Foto: Inquam Photos / George Călin

Oana Țoiu a declarat, referitor la poza de grup în care apar foștii premieri ai PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong Un, că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”. Ministra Afacerilor Externe a adăugat, miercuri pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

„Politicienii care se simt onorat să se așeze astăzi în fotografie cu Vladimir Putin nu sunt politicieni care reprezintă România, nici obiectivele României în acest moment și nici obiectivele de viitor ale României. Noi ne-am ales foarte clar o altă cale, alături de Uniunea Europeană, alături de partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii. Dumnealor, în calitate privată, au ales astăzi să nu reprezinte interesele României”, a afirmat Oana Țoiu, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Întrebată dacă MAE va face o analiză pentru a vedea cum s-a ajuns în această situație, Oana Țoiu a răspuns: „Sigur că în continuare o să vedem de la lideri ai unor state dorința de a arăta influența asupra statului român, inclusiv prin invitații private ale unor foști demnitari cu care au păstrat relații de prietenie”.

Citește și: Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing, unde vor fi prezenți Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong

„Ceea ce se vede este că această legătură, această influență este una bazată, petrecut. Nu reprezintă în acest moment interesele României, niciunul dintre cei care reprezintă astăzi legitim democrația din România nu au fost prezenți acolo și asta este foarte clar, o delimitare față de Vladimir Putin.

Sigur că cei care se uită la declarațiile acestor foști politicieni trebuie să se uite cu atenție la momentul în care ei folosesc cuvântul patriotism, pentru că este foarte dificil să poți să vorbești despre patriotism când te așezi onorat într-o fotografie alături de cineva care bombardează practic comunități vorbitoare de limba română în Ucraina, așa cum sa întâmpla la Ismail, de exemplu, sau care amenință siguranța rutelor comerciale pe Dunăre sau Marea Neagră, așa cum s-a întâmplat de curând cu atacul unei drone rusești foarte aproape de de granița noastră”, a mai spus ministra de Externe.

Chestionată dacă pentru această paradă din China au mai fost invitați și alți oficiali români, Oana Țoiu a replicat: „Ambasada României a primit de asemenea o invitație oficială, dar, așa cum spuneam, din perspectiva noastră, niciunul dintre membrii Guvernului sigur că nu ar fi putut să reprezinte România acolo, pentru că noi ne delimităm de practicile lui Vladimir Putin și nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

De asemenea, întrebată dacă prezența celor doi foși premieri PSD acolo prejudiciază într-un fel în vreun fel interesele României, ea a spus că „nu este, cu siguranță, o prezentă care să ajute obiectivele sau interesele României, însă participarea dumnealor este una privată, nu una oficială, în numele statului român”.

Despre asocierea lui Năstase și Dăncilă cu Putin, în contextul în care cei doi foști premieri care au avut acces la informații esențiale ale statului român, Oana Țoiu a spus că „avem niște legi foarte clare în acest sens, privind imposibilitatea că a fost demnitari legal să divulge informații cu caracter confidențial la care au avut acces și sigur că așteptarea de la toți cetățenii României este să respecte legea”.

Citește și: Xi Jinping sfidează Occidentul și adună „Axa destabilizării” la o grandioasă paradă militară

Anterior, MAE a transmis că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a mai precizat Oana Țoiu, potrivit informării furnizate de Ministerul de Externe.

Foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă sunt la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă penteu comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi apar într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

