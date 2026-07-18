Live TV

Dispută pe legea salarizării. Mureşan îi dă replică lui Manole: Asemenea unui elev corigent, speră să rezolve în ultima clipă

Data publicării:
siegfrid muresan
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan îi răspunde la fel de ironic fostului ministru al Muncii, Florin Manole, despre negocierile pe tema Legii salarizării, afirmând că „asemenea unui elev corigent, care nu a învăţat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul”.

Polemica dintre cei doi a început după ce Manole, prezent sâmbătă la Parlament pentru întâlniri cu sindicatele, i-a transmis lui Siegfried Mureşan că îl aşteaptă la negocieri.

„Sper să ne ajute şi domnul Siegfried Mureşan. L-am invitat. Este aici şi un călăreţ pentru el, este aşteptat. Sigur este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii ţării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend şi munceşte undeva, poate îşi face timp să vină şi aici”, declara Manole.

În replică, Siegfried Mureşan l-a comparat pe Manole cu un „elev corigent”.

„Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole pretinde că m-a invitat la discuţii pe tema Legii salarizării şi că încă mă aşteaptă. Îi transmit fostului ministru că aş fi venit cu plăcere dacă m-ar fi invitat într-adevăr şi că sunt mereu dispus la un dialog serios. Parlamentul European a lucrat şi în această săptămână, nu este încă în vacanţă parlamentară, aşa cum sunt colegii din PSD ai domnului Manole.

Aşadar, ironiile despre vacanţă nu au nicio bază. Totuşi, dacă tot vrea să vorbim despre muncă şi vacanţă, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziţie, în calitate de ministru al Muncii, pentru a veni cu un proiect privind Legea salarizării. A eşuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deşi era ministrul responsabil de acest dosar şi era obligaţia sa. Acum, asemenea unui elev corigent, care nu a învăţat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul”, spune Mureşan într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mai departe, Siegfried Mureşan îl îndeamnă pe Florin Manole să-şi cheme colegii din vacanţă, pentru că Guvernul Bolojan „i-a făcut tema”.

„Îi transmit domnului Manole că, între timp, Guvernul Bolojan i-a făcut tema şi a prezentat un proiect de lege. Tot ce mai are de făcut este să îşi convingă colegii din PSD să se întoarcă din vacanţă şi să o aprobe. Miza este mare: 770 de milioane de euro din PNRR şi o lege mai echitabilă pentru oamenii oneşti din sectorul public”, încheie europarlamentarul liberal.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
2
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
3
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
grindeanu simion
4
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care...
jucatori argentiniei care se bucura dupa meciul cu anglia
5
CM 2026. Decizia luată de FIFA după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva...
Decizia luată de FIFA în privința finalei Cupei Mondiale, după ce New York-ul a fost acoperit de nori de fum dens
Digi Sport
Decizia luată de FIFA în privința finalei Cupei Mondiale, după ce New York-ul a fost acoperit de nori de fum dens
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
florin manole face declaratii
Florin Manole, ironii la adresa lui Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „L-am invitat. Sigur nu e pe plajă”
Screenshot 2026-07-18 123111
Sindicaliștii de la „Solidaritatea Sanitară” critică noul proiect al legii salarizării: Este nesatisfăcător
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu (PSD) spune că există trei soluții pentru depășirea crizei politice: „Alegerile anticipate nu sunt de dorit”
Noii parlamentari au depus jurământul.
Proiectul noii legi a salarizării: Cât vor câștiga președintele, premierul și parlamentarii după majorările etapizate
sorin grindeanu
Gheorghiu îi răspunde lui Grindeanu: E trist că preşedintele unui partid numeşte sectanţi nişte români care au altă opinie
Recomandările redacţiei
atac drone ucrainene centru logistic al Wildberries rusia
Atac devastator al Ucrainei în Rusia, sute de drone au vizat Moscova...
Ilie Bolojan.
Bolojan, la inaugurarea sălii de gimnastică „Nadia Comăneci”: Oamenii...
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Războiul SUA - Iran: Amenințările lui Trump cu escaladarea...
fum canada new york
„SUA sunt invadate de un aer murdar”: Trump amenință Canada cu noi...
Ultimele știri
Îngrijorare în rândul experților privind testele de testosteron la soldații americani. De ce contestă aceștia decizia Pentagonului
CM 2026: Joan Capdevila îi cere ajutorul lui Donald Trump pentru a ajunge la finala Cupei Mondiale, după ce i-a fost refuzată viza
Germania și-a ridicat nivelul de alertă. Ministrul de Interne: „Riscul unor atacuri trebuie luat în calcul în orice moment”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
Fanatik.ro
Cine este Aymen Boutoutaou, cel mai scump transfer al verii la FCSB! Unde excelează și ce puncte slabe are...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Webster, la debut! Cum joacă Universitatea Craiova la primul meci din SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Playtech
Ce drepturi mai are persoana care donează un apartament. Situațiile în care donația poate fi anulată
Digi FM
Ziua tratează bolnavi de cancer, iar în weekend pilotează avioane. Povestea impresionantă a unei tinere de 27...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, externat: ”Mă doare peste tot!”. Ce i-au spus asistentele când a plecat
Pro FM
Sore, siluetă armonioasă în costum de baie, în vacanța din Turcia. S-a distrat cu fiica ei în parcurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regretul lui Cillian Murphy după ce a jucat cu Sam Neill în „Peaky Blinders”: „Mi-a plăcut să lucrez cu el, e...
Adevarul
Cât ar putea scumpi noua taxă UE carburanții. Calculul pentru un șofer cu Dacia Logan
Newsweek
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
Digi FM
Caniculă în București și 13 județe, apoi vijelii și ploi torențiale. Cum se schimbă vremea în weekend...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Al șaselea simț despre care aproape nimeni nu vorbește. Cercetătorii spun că ar putea influența și sănătatea...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Brad Pitt are doi frați despre care se vorbește foarte rar. Cu ce se ocupă, de fapt, Doug și Julie
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...