Dispută pe legea salarizării. Mureşan îi dă replică lui Manole: Asemenea unui elev corigent, speră să rezolve în ultima clipă

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan îi răspunde la fel de ironic fostului ministru al Muncii, Florin Manole, despre negocierile pe tema Legii salarizării, afirmând că „asemenea unui elev corigent, care nu a învăţat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul”.

Polemica dintre cei doi a început după ce Manole, prezent sâmbătă la Parlament pentru întâlniri cu sindicatele, i-a transmis lui Siegfried Mureşan că îl aşteaptă la negocieri.

„Sper să ne ajute şi domnul Siegfried Mureşan. L-am invitat. Este aici şi un călăreţ pentru el, este aşteptat. Sigur este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii ţării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend şi munceşte undeva, poate îşi face timp să vină şi aici”, declara Manole.

În replică, Siegfried Mureşan l-a comparat pe Manole cu un „elev corigent”.

„Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole pretinde că m-a invitat la discuţii pe tema Legii salarizării şi că încă mă aşteaptă. Îi transmit fostului ministru că aş fi venit cu plăcere dacă m-ar fi invitat într-adevăr şi că sunt mereu dispus la un dialog serios. Parlamentul European a lucrat şi în această săptămână, nu este încă în vacanţă parlamentară, aşa cum sunt colegii din PSD ai domnului Manole.

Aşadar, ironiile despre vacanţă nu au nicio bază. Totuşi, dacă tot vrea să vorbim despre muncă şi vacanţă, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziţie, în calitate de ministru al Muncii, pentru a veni cu un proiect privind Legea salarizării. A eşuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deşi era ministrul responsabil de acest dosar şi era obligaţia sa. Acum, asemenea unui elev corigent, care nu a învăţat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul”, spune Mureşan într-un mesaj pe Facebook.

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Mai departe, Siegfried Mureşan îl îndeamnă pe Florin Manole să-şi cheme colegii din vacanţă, pentru că Guvernul Bolojan „i-a făcut tema”.

„Îi transmit domnului Manole că, între timp, Guvernul Bolojan i-a făcut tema şi a prezentat un proiect de lege. Tot ce mai are de făcut este să îşi convingă colegii din PSD să se întoarcă din vacanţă şi să o aprobe. Miza este mare: 770 de milioane de euro din PNRR şi o lege mai echitabilă pentru oamenii oneşti din sectorul public”, încheie europarlamentarul liberal.

Editor : C.L.B.